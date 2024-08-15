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Dünya

Belarus'tan Batı'ya 'nükleer silah' tehdidi: Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, nükleer silah kullanmak için hazır olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta, çevre ülkeler sınırlarına girmediği sürece nükleer silah kullanmayacaklarını söyledi. Batılı ülkelere gözdağı veren Lukaşenko, "Belarus ve Rusya çevresi boyunca bu kırmızı düğmelere çoktan basıldı. Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak." dedi.

18:24 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:48 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Aleksandr Lukaşenko - Vladimir Putin
Aleksandr Lukaşenko - Vladimir Putin

Lukaşenko, Rus devlet televizyonu Rossiya kanalına verdiği röportajda, ülkede bulunan nükleer silahları kullanmak için "kırmızı düğmeye" basmaya hazır olup olmadığı sorusunu cevapladı.

"Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak"

Nükleer silahlarla ilgili olarak her tarafta "kırmızı düğmeye" zaten basıldığını söyleyen Lukaşenko,
"Belarus ve Rusya çevresi boyunca bu kırmızı düğmelere çoktan basıldı. Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak."
dedi.

"Burası Belarus-Rusya Birlik Devleti sınırıdır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu tür kararları alırken, ahlaki olarak bunun hakkında konuşmalarının uygun olmayacağını vurgulayan Lukaşenko,
"Belarus'ta taktik nükleer silahlar ortaya çıktığında, onlara (dışardaki rakiplerimize) doğrudan söyledim: Siz devlet sınırlarımıza adım atana kadar hiçbir silah kullanmayacağız. Burası Belarus-Rusya Birlik Devleti sınırıdır."
ifadelerini kullandı.


#Aleksandr Lukaşenko
#Belarus
#Rusya
#Vladimir Putin
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