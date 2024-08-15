Belarus'tan Batı'ya 'nükleer silah' tehdidi: Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak

Nükleer silahlarla ilgili olarak her tarafta "kırmızı düğmeye" zaten basıldığını söyleyen Lukaşenko,

"Belarus ve Rusya çevresi boyunca bu kırmızı düğmelere çoktan basıldı. Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak."