Belçika İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu

20:4923/12/2025, Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Adalet Divanı, Belçika’nın, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle açtığı davaya müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu açıkladı. Divan, Güney Afrika ve İsrail’i Belçika’nın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Belçika'nın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Soykırımın Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Belçika, müdahil olmak için bildirimde bulundu.

Belçika'nın müdahillik bildiriminde, UAD Şartı'nın 63. Maddesi'nin kendisine verdiği müdahillik hakkını kullandığı ve soykırım niyetinin tespit edilebilirliğine ilişkin beyanları yer aldı.

"Askeri operasyonlarla bağlantılı işlenen eylemler söz konusu olduğunda, soykırım niyetinin varlığının tespit edilmesinin zorlaştırılması veya neredeyse imkansız hale gelmesini önleyecek, Sözleşme'ye uygun bir yorum geliştirilmesi gerektiği" vurgulanan bildirimde, Divan'dan soykırım kastının yüksek ispatındaki eşiğin daha geniş yorumlamayla ele alınması gerektiği savunuldu.

Bildirimde, uluslararası mahkemelerin, silahlı çatışmalarda ortaya çıkan eylemlerin, söz konusu suçları soykırım suçu olarak nitelemesini ortadan kaldırdığına ilişkin içtihadı bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıca bildirimde askeri amaçla yapılan saldırıların da soykırım niyetiyle yapılabileceği ihtimali ve özellikle çocukların veya diğer savunmasız kişilerin hedef alınmasının soykırım kastının ispatlanmasına katkı sunabileceği aktarıldı.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Belçika'nın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.


Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.


