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Dünya

Belçikalı yardım görevlisi ve 7 yaşındaki oğlu İsrail bombardımanında öldü

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail bombardımanında, Belçikalı yardım görevlisi ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Kalkınma Bakanı Carolina Gennez, "Meslektaşımız Abdallah Nabhan (33) ve 7 yaşındaki oğlu Cemal'in dün gece Refah kentinin doğu kesiminde İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ve dehşet içinde öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

15:23 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:45 - 25/04/2024 Perşembe
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Belçika Kalkınma Bakanı Carolina Gennez
Belçika Kalkınma Bakanı Carolina Gennez

Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanında belçikalı yardım görevlisi hayatını kaybetti.


Belga haber ajansı, haberi Belçika Savunma Bakanı Carolina Gennez'e dayandırarak paylaştı.


Gennez bugün yaptığı açıklamada, Belçika'nın kalkınma yardımı çabalarının bir parçası olan bir yardım görevlisinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında öldüğünü söyledi.


Bakan yaptığı açıklamada
“Meslektaşımız Abdallah Nabhan (33) ve 7 yaşındaki oğlu Cemal'in dün gece Refah kentinin doğu kesiminde İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ve dehşet içinde öğrenmiş bulunuyoruz”
dedi.

Gennez, saldırıya ilişkin yaptığı açıklama, "Belçikalı yardım görevlisi ve 7 yaşındaki oğlunun Refah'ta öldürüldüğü saldırıda İsrail'in sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ticaret işi bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz." dedi. Gazze'deki İsrail katliamına da değinen Erdoğan "Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail ile ticaret işi bitti. Artık yoğun ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. Gazze'de 45 bin insan hayatını kaybetti. Ağır manzarayı Almanya artık görmeli" açıklamasında bulundu. Steinmeier ise "Gazze'deki insani durumu düzeltmek zorundayız. Savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda da Türkiye'nin önemli bir görevi var." ifadelerini kullandı.


#Belçika
#İsrail
#Gazze
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