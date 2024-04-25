Belçikalı yardım görevlisi ve 7 yaşındaki oğlu İsrail bombardımanında öldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz." dedi. Gazze'deki İsrail katliamına da değinen Erdoğan "Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail ile ticaret işi bitti. Artık yoğun ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. Gazze'de 45 bin insan hayatını kaybetti. Ağır manzarayı Almanya artık görmeli" açıklamasında bulundu. Steinmeier ise "Gazze'deki insani durumu düzeltmek zorundayız. Savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda da Türkiye'nin önemli bir görevi var." ifadelerini kullandı.