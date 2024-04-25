Belçikalı yardım görevlisi ve 7 yaşındaki oğlu İsrail bombardımanında öldü

Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanında belçikalı yardım görevlisi hayatını kaybetti.
Belga haber ajansı, haberi Belçika Savunma Bakanı Carolina Gennez'e dayandırarak paylaştı.
Gennez bugün yaptığı açıklamada, Belçika'nın kalkınma yardımı çabalarının bir parçası olan bir yardım görevlisinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında öldüğünü söyledi.
Gennez, saldırıya ilişkin yaptığı açıklama, "Belçikalı yardım görevlisi ve 7 yaşındaki oğlunun Refah'ta öldürüldüğü saldırıda İsrail'in sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.