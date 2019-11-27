Dünya "Ben değil bir başkası kurmalı" Lübnan Başbakanı Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor
ORTADOĞU

"Ben değil bir başkası kurmalı": Lübnan Başbakanı Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor

Lübnan Başbakanı Hariri, "Gençlerin taleplerini karşılayacak ve Lübnan kadınına ayrıcalıklı bir konum sağlayacak bir hükümetin ben değil bir başkası tarafından kurulması doğrultusunda hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri.
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümeti kurmak istemediğini açıkladı.

  • Başbakan Hariri, konuya dair tüm gerçekleri bilenlerin ise kamuoyunu yanılttığını savunarak, söz konusu tarafların, hükümetin kurulamamasının sorumluluğunu kendisine yüklemek amacıyla bu tutumu sergilediklerini kaydetti.

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Lübnan'da protestolar: Yeni hükümet kuruluna kadar Hariri'nin görevde kalması istendi

Hariri, ayrıca Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a hükümeti kuracak yeni bir başbakan tayin etmek için bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu.

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Lübnan sokaklarında 'canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan' sesleri
Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan' sloganları atarak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Hükümeti istifaya götüren gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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