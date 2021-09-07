Dünya Beş ülkeye davet
ASYA

Beş ülkeye davet

Afganistan’da yeni kabinenin kurulması için çalışmalar hızlandı. Taliban, ABD başkanlığındaki uluslararası misyonun Kabil’den ayrılmasının ardından ülkede yeni kabinenin açıklanacağı program için planlamalar yürütüyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Beş ülkeye davet​
Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen

Afganistan’da yeni kabinenin kurulması için çalışmalar hızlandı. Taliban, ABD başkanlığındaki uluslararası misyonun Kabil’den ayrılmasının ardından ülkede yeni kabinenin açıklanacağı program için planlamalar yürütüyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi Rus Tass Ajansı’na konuştu. Taliban yetkilisi, yeni kabinenin açıklanacağı etkinlik davetiyesinin Türkiye, Çin, Rusya, Pakistan ve Katar’a iletildiğini bildirdi.

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  • Bu 5 ülkenin kabinenin açıklanacağı törene davet edildiği öne sürülse de; diplomatik kaynaklar, Türk Dışişleri’ne henüz ulaşmış bir davetiye olmadığını açıkladı. Davetiyenin ulaşması halinde katılıma ilişkin ayrıntıların netleşeceği kaydedildi. Kabine toplantısı için davet metinleri hazırlayan Taliban’ın, Afgan halkının kabul edeceği bir rejim oluşturmak istediği mesajları uluslararası kamuoyuna iletildi. Taliban Batılı ülkeler ve ittifak kurduğu diğer ülkeler nezdinde tanınmayı talep ederken, uluslararası toplum ise “tanıma” için yönetim politikalarını görmek istiyor.

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Türkiye ve Rusya ile ortak toplantı

Taliban yönetimi Türkiye ve Rusya heyetleriyle bir araya geldi. Katar’da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen, Türkiye ve Rusya’nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. Sözcü Shaheen, önceki gün gerçekleşen toplantıda Kabil Havalimanı konusunun yanı sıra Afganistan’ın mevcut durumu, ikili ilişkiler ve karşılıklı iş birliklerinin görüşüldüğünü ifade etti.

Merkel’i Kabil’e çağırdılar

  • Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istediğini açıklayan Taliban, Başbakan Angela Merkel’i Afganistan’a davet etti. Alman Bild gazetesi, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’le bir röportaj yaptı. Röportajda Mücahid’in “Güçlü ve tam güvenlikli bir ortam istiyoruz. Gelip ülkemizi ziyaret etmeliler. Merkel’in kesinlikle özel bir yeri olur. Onu ülkemizde gerçekten memnuniyetle karşılarız” sözleri yer aldı.
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