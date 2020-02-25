Beyaz Saray koronavirüs ile mücadele için 2,5 milyar dolar fon isteyecek

Trump Hindistan'da infiale neden oldu: Pakistan'la çok iyi ilişkilerimiz var

❗️Hindistan'da Trump rüzgarı esti. Ziyaret öncesi şehir yeniden inşa edildi. Trump'ın Pakistan açıklaması ise büyük infial uyandırdı: 'Pakistan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bu çabalar sayesinde Pakistan'la ilişkilerimizde büyük ilerlemeler kaydedeceğiz'



