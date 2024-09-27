Beyrut'a saldırının ardından ABD ziyaretini yarıda kesti: Katil Netanyahu apar topar İsrail'e dönüyor

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın karargahı olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı bombaladı. Düzenlenen hava saldırı sonrası ise katil devletin Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretini yarıda kesti. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Kasabı Netanyahu, cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için gittiği New York'ta Beyrut saldırısını onayladığı ve son gelişmelerin ardından ziyaretini kısa kesip ülkesine döneceği bildirildi.
'Güvenlik istişaresi' toplantıları yapacak
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre,Netanyahu, cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi.
Başbakanlık basın ofisi de Beyrut'a hava saldırısını onayladığı anlara dair Netanyahu'nun bir telefon başında fotoğrafını yayımladı.
İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun İsrail'e ulaştıktan hemen sonra Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek "güvenlik istişaresi" toplantıları yapacağı belirtildi.
Aynı şekilde, Savunma Bakanlığı, Bakan Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Beyrut'a düzenlenen hava saldırısını izlediğini bildirdi, buradan bir fotoğraf yayımladı.
İsrail'den Beyrut'ta hava saldırısı
Halevi, İsrail'in "savunma ve saldırı için tam hazırlıkta olduğunu" ifade etti.
İsrail devlet televizyonu KAN, "savunma teşkilatı"nın Hizbullah veya Irak, Yemen'den gelecek "güçlü bir karşılığa hazırlandığını" bildirdi.
İsrail basını, bombardımanda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da hedef alındığını ileri sürmüştü.