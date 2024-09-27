Beyrut'a saldırının ardından ABD ziyaretini yarıda kesti: Katil Netanyahu apar topar İsrail'e dönüyor

İşgalci İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye semtine hava saldırısı düzenledi. Lübnan'daki güvenlik kaynakları, bu saldırının Hizbullah ve İsrail arasında neredeyse bir yıldır süren çatışmalar çerçevesinde başkent Beyrut'ta düzenlenen en ağır saldırı olduğunu vurguladı. Lübnan medyası, Haret Hreik kentinde düzenlenen hava saldırısında 15'ten fazla füzenin isabet ettiğini ve 4 binanın yıkıldığını aktardı. Saldırı sonrası cep telefonuna kaydedilen görüntülerde yıkımın boyutu böyle görüntülendi.