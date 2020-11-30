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Dünya Biden bir ilke imza atacak Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellenı seçtiğini duyurdu
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Biden bir ilke imza atacak: Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu doğruladı. Janet Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak

Haber Merkezi AA
Janet Yellen
Janet Yellen

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

Ülke tarihinde bir ilk olacak

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden’ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden’ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiğini de duyurdu.

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Biden'ın başkanlık yolu
Joe Biden 32 yıl önce ilk kez aday olduğu koltuğa şimdi oturdu. Biden'ın hikayesi bir takıntının peşinden yorulmamacasına gitmenin iyi bir örneği.


Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

Biden açıklamasında, “Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." ifadesini kullandı.

Biden söz konusu ekonomi ekibinin “saygın” ve kamu görevlerinde “test” edildiğini de belirtti.

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