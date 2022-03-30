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Dünya Biden ile Zelenskiy görüştü ABDden Ukraynaya 500 milyon dolarlık yeni yardım sözü
AVRUPA

Biden ile Zelenskiy görüştü: ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni yardım sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden, ülkesinin Ukrayna'ya doğrudan 500 milyon dolarlık yardım yapma niyetinde olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Biden ile Zelenskiy görüştü: ABDden Ukraynaya 500 milyon dolarlık yeni yardım sözü
Vladimir Zelenskiy - Joe Biden

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaptığı askeri, ekonomik ve insani yardımlar ile Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

500 MİLYON DOLARLIK YARDIM

  • ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın güvenlik taleplerine yönelik çalışmalarının ele alındığı açıklamada, Biden, Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan bütçe yardımı yapma niyeti olduğu konusunda bilgi verdi.

Görüşmede, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya yönelik yeni insani yardımı da ele alınırken, Zelenskiy de Biden'ı Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

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