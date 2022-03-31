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Dünya Biden Putin bazı danışmanlarını ev hapsine aldı
AMERİKA

Biden: Putin bazı danışmanlarını ev hapsine aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirdiği söylenen bazı danışmanlarını kovduğu ya da ev hapsine attırdığına dair ibareler olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Biden: Putin bazı danışmanlarını ev hapsine aldı
Vladimir Putin

Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatları ve bununla mücadeleye ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiği ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerginliğe yol açtığı yönündeki haberler hakkında Biden, "Bu konuda birçok spekülasyon var. Ancak emin olmamakla birlikte Putin'in kendini izole ettiğini ve bazı danışmanlarını kovduğu ya da ev hapsine attığı konusunda göstergeler var." ifadesini kullandı.

Biden, bu konuda ellerinde kesin kanıt olmadan daha fazla yorum yapamayacağını da ifade etti.

Biden, Rus güçlerinin Kiev'den çekildiğine dair kesin kanıt olmadığını söyledi

Öte yandan Biden, "Putin'in bazı güçlerini Kiev'den geri çektiğine ilişkin bir ibare görüyor musunuz?" sorusuna da "Şu ana kadar bütün güçlerini Kiev'den çektiğine dair kesin bir kanıt yok." yanıtını verdi.

Biden, Putin'in Donbas bölgesindeki birliklerine de takviye yaptığına işaret ederek, "Ben Putin konusunda şüpheliyim. Sadece Donbas'a odaklandığını söyleyemem. Sadece Donbas'ta kalıp ülkenin diğer kısımlarından çekilip çekilmeyeceğini bilmiyorum." diye konuştu.

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