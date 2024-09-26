Biden Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya tam desteğini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, "Amerika, Ukrayna'nın her şeyden önce NATO'ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım." dedi. Erdoğan, Gazze'deki İsrail katliamlarına vurgu yaparak, "1947'li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır." ifadelerini kullandı.