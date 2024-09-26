EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Amerika
Biden Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya tam desteğini yineledi

Biden Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya tam desteğini yineledi

07:4026/09/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Volodimir Zelenskiy - Joe Biden
Volodimir Zelenskiy - Joe Biden

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile New York'ta bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya karşısında Kiev'e tam destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Beyaz Saray, Biden ile Zelenskiy arasında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya olan güçlü desteğinin aynen süreceği mesajını verdi ve Ukrayna'ya açıklanacak yeni bir yardım paketini dile getirdi.

26 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacağı Zelenskiy ile öncesinde New York'ta bir araya gelen Biden, aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası ile ilgili 30'dan fazla ülkenin imza koyduğu ortak deklarasyon hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni yardım

Öte yandan Biden-Zelenskiy görüşmesinin yapıldığı saatlerde Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım gönderileceği bildirildi.

Buna göre ABD, Ukrayna'ya havadan karaya füze mühimmatları, HIMARS füzeleri, 155 ve 105 milimetre toplar ve Javelin tanksavarlar gibi çeşitli kalemlerde önemli miktarda silahı Kiev'e gönderecek.

Zelenski ABD ziyareti sırasında Biden Trump ve Harris'e 'zafer planı' sunacak: Peki bu planda neler saklı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'in Rusya ile iki buçuk yıllık savaşı sona erdirme planını sunmak üzere Pazar günü önemli bir ziyaret için ABD'ye gitti. Ukrayna cumhurbaşkanı, "zafer planı" olarak adlandırdığı önerilerini ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a sunacak ve ayrıca BM genel kurulundaki oturumlara katılacak. Ziyaret, Moskova'nın doğu Ukrayna'da hızla ilerlemesi ve Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesinin büyük kısımlarını elinde tutmasıyla geçen yoğun çatışmaların ardından geliyor. Kiev haftalardır Batı'ya, Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için teslim edilen uzun menzilli silahları kullanmasına izin vermesi için baskı yapıyor.

#ABD
#Joe Biden
#Ukrayna
#Vladimir Zelenskiy

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi