Biden'dan Gazze'deki rehinelere ilişkin açıklama: Biraz daha dayanın geliyoruz

Hollanda'daki Oxfam Novib, Uluslararası Af Örgütü, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütleri, hükümetlerinin İsrail'e yönelik desteği ve Gazze'deki savaşa yönelik tutumu nedeniyle Hollanda devletine dava açıyor. Oxfam Novib Direktörü Michiel Servaes yaptığı açıklamada "Yardım kuruluşları olarak, çeşitli vesilelerle hükümetten yardım çalışanlarımızı desteklemesini ve Gazze'deki şiddete son vermesini istedik. (Gazze'deki) Sivil halka yardım ulaştırmak istemelerine karşın bomba yağmuru bunu imkansız kılıyor. Bu bombaların Hollanda'nın askeri desteğiyle atılıyor olması inanılır gibi değil. Buna bir son verilmelidir. Mahkemeye gitmek bizim için daha önce atılmamış bir adım ama eğer gerekliyse maalesef başka yolu yok" ifadelerini kullandı.