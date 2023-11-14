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Dünya

Biden'dan Gazze'deki rehinelere ilişkin açıklama: Biraz daha dayanın geliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyledi. Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz" diye seslendi.

22:39 - 14/11/2023 Salı
AA
ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla esirin bırakılacağına inandığını belirten Biden,
"Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum."
diye konuştu.
Biden, esirlerin ailelerine de
"Biraz daha dayanın, geliyoruz."
diye seslendi.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda asker ve sivillerden oluşan 200'den fazla kişiyi esir almıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.


İnsan hakları kuruluşları İsrail'e desteği nedeniyle Hollanda'ya dava açıyor: Bombalar Hollanda'nın desteğiyle atılıyor
İnsan hakları kuruluşları İsrail'e desteği nedeniyle Hollanda'ya dava açıyor: Bombalar Hollanda'nın desteğiyle atılıyor

Hollanda'daki Oxfam Novib, Uluslararası Af Örgütü, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütleri, hükümetlerinin İsrail'e yönelik desteği ve Gazze'deki savaşa yönelik tutumu nedeniyle Hollanda devletine dava açıyor. Oxfam Novib Direktörü Michiel Servaes yaptığı açıklamada "Yardım kuruluşları olarak, çeşitli vesilelerle hükümetten yardım çalışanlarımızı desteklemesini ve Gazze'deki şiddete son vermesini istedik. (Gazze'deki) Sivil halka yardım ulaştırmak istemelerine karşın bomba yağmuru bunu imkansız kılıyor. Bu bombaların Hollanda'nın askeri desteğiyle atılıyor olması inanılır gibi değil. Buna bir son verilmelidir. Mahkemeye gitmek bizim için daha önce atılmamış bir adım ama eğer gerekliyse maalesef başka yolu yok" ifadelerini kullandı.


#Joe Biden
#Gazze
#Hamas
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