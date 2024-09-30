Biden'dan kutlama gibi açıklama: Suikastın bombaları ABD'den

Terör devleti İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı cuma günü düzenlediği saldırıdan önce aylardır takip ettiği belirtildi. Amerikan The New York Times gazetesinin üç İsrailli savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre Hizbullah liderinin hareketliliği işgalci güç tarafından uzun süredir takip edildiği ve yakın zamanda farklı bir bölgeye geçebileceği ihtimali üzerine suikast kararı alındığı kaydedildi. İşgalci gücün, suikastı gerçekleştirebilmek amacıyla ABD'den, her biri birer ton ağırlığında BLU-109 tipi güdümlü bombaları tedarik ettiği de ortaya çıktı.





BM ZİRVESİNİ PARAVAN YAPTI

İşgalci gücün Nasrallah'ı hedef alan suikasta geçen hafta başında karar aldığı, çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yaov Gallant tarafından onaylandığı kaydedildi. Netanyahu'nun Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na konuşma yapmak için New York'a geçmesinin de suikast hazırlığını gizlemek amacıyla paravan kullanıldığı belirtildi. Cuma günü Nasrallah'ın Beyrut'un Dahiye bölgesindeki ana komuta karargahında olduğunun teyit edilmesiyle de saldırı gerçekleştirildi. Saldırının nihai onayı New York'ta Netanyahu tarafından verildi.





BLU-109 TİPİ GÜDÜMLÜ BOMBA

ABD ve İsrail medyasında, Nasrallah'ı hedef alan hava saldırısının sekiz F-15 savaş uçağıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. New York Times gazetesinin yayınladığı video analizde 8 savaş uçağında en az 15 tane ABD yapımı BLU-109 tipi birer tonluk sığınak delici bomba taşıdıkları belirlendi. Sığınak delici bombalarla birlikte en az 80 bombanın Nasrallah'ın bulunduğu, sivillerin yaşadığı 6 binalı komplekse atıldığı ortaya çıktı. Bombalarla yüklü uçakların saldırıların ardından tamamen boş şekilde döndüğü de yayınlanan videolarda görüldü. ABD, hafta içi İsrail'e 8 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamıştı.





WASHINGTON'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE

ABD yönetimi, suikasttan önceden bilgisi olmadığını savunsa da, İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıdan kısa süre önce Tel-Aviv'den Washington'a bilgi verildiği belirtiliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın, kanlı saldırının ardından "Nasrallah'ın öldürülmesi adaletin ölçüsü" ifadesini kullandı. Saldırının Nasrallah’ın İsrail’e karşı bir “kuzey cephesi” açma kararına yanıt olduğunu aktaran Biden, “ABD, İsrail’in Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını tamamen desteklemektedir” ifadelerini kullanması da, "suikasta zımni onay" yorumuna sebep oldu.

Lübnan’da katliama devam: Dün de 57 kişi katletti

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik hava saldırılarına aralıksız devam ediyor. Saldırılarda dün en az 57 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in Lübnan'ın doğusunda Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek-Hermel'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki Ain Deleb'e saldırılarda ise 36 kişi hayatını kaybetti, Sidon kenti yakınlarına düzenlenen saldırıda da 29 kişi yaralandı. Terör devletinin saldırılarında ülkedeki önemli Sünni gruplardan Cemaati İslamiyye yöneticilerinden Muhammed Dahruc ve eşi hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini füzelerle hedef aldıklarını ve İsrail askerlerinin yaralandığını duyurdu.

Hudeyde limanını vurdu

İşgalci güç İsrail, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'den sonra Yemen'in Hudeyde limanını da vurdu, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Yemen'de konuşlu Husi güçleri saldırıyı doğruladı. İsrail Ordu Radyosu da Hava Kuvvetlerinin Yemen'in Hudeyde limanına ikinci kez baskın düzenlediğini belirtti. Amerikan Axios ise İsrailli yetkililerin Yemen'deki Hudeyde limanına hava saldırısı düzenlediğini aktardı.



