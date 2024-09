Biden'dan kutlama gibi açıklama: Suikastın bombaları ABD'den

Terör devleti İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı cuma günü düzenlediği saldırıdan önce aylardır takip ettiği belirtildi. Amerikan The New York Times gazetesinin üç İsrailli savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre Hizbullah liderinin hareketliliği işgalci güç tarafından uzun süredir takip edildiği ve yakın zamanda farklı bir bölgeye geçebileceği ihtimali üzerine suikast kararı alındığı kaydedildi. İşgalci gücün, suikastı gerçekleştirebilmek amacıyla ABD'den, her biri birer ton ağırlığında BLU-109 tipi güdümlü bombaları tedarik ettiği de ortaya çıktı.