Biden'ın konuşması sonrası Hamas'tan ateşkes açıklaması: Olumlu bakıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik teklif Hamas tarafında 'olumlu' karşılandı.

Biden basın toplantısı gerçekleştirerek Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in kendilerine üç aşamadan oluşan bir ateşkes teklifi sunduğunu ve bunun Washington ile Tel Aviv arasında onaylandığını ifade eden Biden, amacın Gazze'de kalıcı ateşkes olduğunu kaydetti.

Üç aşamadan oluşan ateşkes planı

Biden yaptığı açıklamada İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor." diyen Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi.

Üçüncü aşamada Gazze'nin yeniden inşası

İkinci aşamada tarafların anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

Hamas'tan ateşkes teklifine 'olumlu' cevap

Biden'ın ateşkes teklifini duyurduğu konuşmasının ardından Hamas tarafından da konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Hamas'tan yapılan açıklamada Biden'ın kamuoyu ile paylaştığı ateşkes teklifi 'olumlu' karşılanırken, "Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız." denildi.







