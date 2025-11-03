Bilim dünyasını şaşırtan keşif: 'Ömür uzatan ilaç'

Yaşlanma karşıtı tedaviler konusundaki yeni bir araştırmanın sonuçları, bilim dünyasında yankı buldu. Hayvanlar üzerinde test edilen "yeni bir ilaç kombinasyonunun" deneklerin yaşam süresini yüzde 73 oranında uzattığı görüldü.

ABD'nin Kaliforniya üniversitesi uzmanları yaşlanma mekanizmalarını hedef alan iki ilacı birleştirdi.

NTV'nin haberine göre, doku onarımını desteklediği bilinen "oksitosin" ile hücre büyümesini, ölümünü düzenleyen "OT+A5i" adlı ilaç birlikte uygulandı.

Araştırmacılar, ilaç kombinasyonunun, zayıf ve yaşlı erkek farelerde yaşam süresini "yüzde 73" oranında uzattığını tespit etti.

Tedavi dişi deneklerin ömrünü uzatmasa da, doğurganlık oranlarını artırdı. İlaç kombinasyonunun yaşlanmanın getirdiği ve kan proteinlerinde görülen "biyolojik bozulmayı" da azalttığı tespit edildi.