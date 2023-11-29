Birbirlerine düştüler: Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak Netanyahu'ya savaş ilan etti

ABD Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi başladı. Kalıcı ateşkes çağrısı yapanların arasında Hollywood yıldızı Cynthia Nixon da bulunuyor. Beyaz Saray'ın önünde açıklama yapan ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için 5 günlük açlık grevine başladığını açıklayan ABD'li ünlü oyuncu Cynthia Nixon, Gazze'de 7 haftada öldürülen sivillerin, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'da 20 yıl boyunca sürdürdüğü savaşta öldürülen sivil sayısından daha fazla olduğunu söyledi.