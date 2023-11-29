Birbirlerine düştüler: Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak Netanyahu'ya savaş ilan etti

Ehud Barak - Netanyahu
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Haaretz'te yayımlanan yazısında Binyamin Netanyahu'nun başbakanlıktan alınması çağrısında bulundu.
"Yönetemiyor"
Netanyahu'nun liderliğe uygun olmadığını belirten Barak, Netanyahu'nun ülkedeki mevcut durumun karmaşıklığını "yönetemediğini" ve "kusurlarının sonuçları geri döndürülemez hale gelmeden gitmesi gerektiğini" söyledi.
Barak, "Netanyahu ve aşırı sağın olmadığı" bir ulusal birlik hükümetinin kurulması gerektiğini kaydetti.
Sözleri İsrail'de tepki çekmişti
Barak, son günlerde, Şifa Hastanesi'yle alakalı yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Barak, Netanyahu hükümetinin "Şifa Hastanesi'nin altı Hamas karargahı" iddiasını yalanlayarak, mevcut tünellerin 40 yıl önce bizzat İsrail tarafından inşa edildiğini söylemişti.