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Birleşik Krallık'ın fahri konsolosu Ekvador'da silahlı kişilerce kaçırıldı

Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu Colin Armstrong, Ekvador'daki çiftliğinde silahlı kişilerce kaçırıldı. Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor.

07:32 - 17/12/2023 Sunday
AA
Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor.
Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Ekvador basınındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Los Rios eyaletinde, Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu ve iş insanı Armstrong, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.


Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor.


Konsolos Armstrong'un kaçırılmasına ilişkin, Birleşik Krallık ve Ekvador Dışişleri bakanlıkları, henüz açıklama yapmadı.


Polis, Armstrong'un yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor.


Adam kaçırma, cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığının giderek arttığı ülkede, yeni Devlet Başkanı Daniel Noboa, caydırıcı yasaların çıkartılacağını duyurmuştu.





#Birleşik Krallık
#çeteler
#Ekvador
#Guayaquil Fahri Konsolosu Colin Armstrong
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