Birleşik Krallık'ın fahri konsolosu Ekvador'da silahlı kişilerce kaçırıldı

Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail’in Gazze’de 3 İsrailli rehineyi “yanlışlıkla” öldürmesi ülkede bardağı taşırdı. Esir aileleri, ölümlerden sorumlu tuttukları Netanyahu ile görüşme talepleri de reddedilince açlık grevine başlama kararı aldı. Sosyal medyada da Netanyahu’ya öfke var. Noni isimli kullanıcı öldürülen esirin fotoğrafının altına, “Açık olmayan ne? (Netanyahu) Onları canlı olarak geri getireceğine söz vermedi” dedi. Bir başka İsrailli, nefes almanın bile zorlaştığı bir trajedi yaşadıklarını söyledi.