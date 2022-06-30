Dünya Bloomberg ABDnin hipersonik füze testi başarısız oldu
AMERİKA

Bloomberg: ABD'nin hipersonik füze testi başarısız oldu

Bloomberg'in Pentagon'a dayandırdığı habere göre, Hawaii'de bir hipersonik füze test uçuşunun başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. ABD, hipersonik silahların geliştirilmesinde Çin ve Rusya'ya ayak uydurmak için mücadele ediyor. Çeşitli Amerikan programları kapsamında bir dizi başarılı test yapıldı, ancak ülke henüz hizmette olan modern bir sisteme sahip değil.

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Haber Merkezi Diğer
Bloomberg: ABDnin hipersonik füze testi başarısız oldu
Foto: Arşiv.

Savunma Bakanlığı, sadece test füzesinin ateşlenmesinden sonra bir anormallik meydana geldiğini belirterek, birkaç ayrıntı sundu.

  • Pentagon Sözcüsü Deniz Kuvvetleri Komutanı Tim Gorman, "Bakanlık, planlanan uçuş planının tamamı hakkında veri toplayamasa da, bu olaydan toplanan bilgiler hayati bilgiler sağlayacaktır" dedi.

Başarısız test, Lockheed Martin'in denizaltılar ve yüzey gemileri için Mach 5 ve üzeri hızlarda uçabilen silahlar geliştirdiği Konvansiyonel Hızlı Saldırı (CPS) programının bir parçasıydı.

ABD, hipersonik silahların geliştirilmesinde Çin ve Rusya'ya ayak uydurmak için mücadele ediyor. Çeşitli Amerikan programları kapsamında bir dizi başarılı test yapıldı, ancak ülke henüz hizmette olan modern bir sisteme sahip değil.

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