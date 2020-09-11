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Dünya Bloomberg yazarı Macronun sözleri Erdoğanın gücünü kırmaya yetmeyecek, artık konuşmayı bırakmalı
AVRUPA

Bloomberg yazarı: Macron'un sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek, artık konuşmayı bırakmalı

Bloomberg'de yayımlanan bir görüş yazısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı sözlerinin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar vermediği; ciddi bir kavgaya tutuşmak için de gerekli desteği bulamadığı görüşüne yer verildi. Bobby Gosh imzalı yazıda Macron'un sergilediği haraketlerle Ankara tarafından küçümsendiği ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv.
Arşiv.

Dünya kamuoyunda Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kriz çığırtkanlığı tepki çekmeye devam ediyor.

GERÇEKLE KARŞILAŞMA VAKTİ GELDİ

Blomberg'de bugün yayımlanan Bobby Gosh imzalı yazıda, "Emmanuel Macron için gerçeklikle karşılaşma vakti hızla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek ve Macron, ekonomi sopasını göstermek için uluslararası alanda destekçi toplamaya çalışacak. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atma girişimleri ise çok daha zor olacak." ifadeleri yer alıyor:

BBC'de yer alan haberde derlenen satırbaşları bu şekilde:

"Fransız liderin sözlü saldırıları o kadar çok tekrarlandı ki, etkisini kaybetti. Perşembe günü Korsika'da MED7 (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta) liderlerinin toplantısında Macron, Avrupa ülkelerine 'Türkiye'nin provokasyonlarına karşı kırmızı çizgi oluşturmaları' çağrısında bulundu.

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EYLEMLERİ KÜÇÜMSENİYOR

"Ancak bunu daha önce de duymuştuk. Öyle ki sadece birkaç hafta önce, Macron bu kırmızı çizgileri çoktan çizdiğini söylemiş; 'Türkiye'nin kelimelerden değil eylemlerden anladığını' savunmuştu. Bugüne kadar askeri tatbikatlara katılmak ya da zirveler organize etmek gibi eylemleri ise, sadece Ankara tarafından daha da küçümsenmesine yol açtı."

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Fransız Cumhurbaşkanı'nın son sözlerine sert bir yanıt verdiği hatırlatılan yazıda, Türkiye'nin geçen hafta Kuzey Kıbrıs ile birlikte "Akdeniz Fırtınası" adını verdiği bir askeri tatbikat yaptığı hatırlatılarak bunun Macron'a iki seçenek bıraktığı belirtildi: Çıtayı yükseltmek ya da susmak.

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