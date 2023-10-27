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Dünya

BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun giderek kötüleştiğine işaret ederek, "Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." uyarısında bulundu.

08:24 - 27/10/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Griffiths, sosyal medya hesabından Gazze'deki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths,
"Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor."
ifadesini kullandı.
Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek,
"Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır."
vurgusunda bulundu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yetkisinin de çok açık olduğunu kaydeden Griffiths,
"insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık"
ilkeleriyle ihtiyacı olan sivillere yardım sağladıklarının altını çizdi.
Griffiths,
"Çatışmanın 20. gününde, Gazze'de durum kötüleşiyor. Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor."
açıklamasını yaptı.
#BM
#gazze
#Griffiths
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