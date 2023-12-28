BM: Gazze'de İsrail'in göçe zorladığı150 bin kişinin gidecek yeri yok

UNRWA'dan daha önce yapılan açıklamada 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısının, nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden, 1,9 milyona ulaştığı, bunlardan 1,4 milyonunun Gazze Şeridi genelindeki 156 UNRWA tesisinde kaldığı duyurulmuştu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sistemini hedef alması nedeniyle hastanelerdeki durumun felaket seviyesine geldiğini, tıbbi ihtiyaçların yanı sıra yaralıların koridorlarda yatmak zorunda kaldığını duyurmuştu.
İsrail'in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.
İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den önce günlük 600 yardım tırının gönderildiği Gazze'ye, insanların temel ihtiyaçlarında ciddi artışın yaşandığı son 2,5 ayda gönderilen yardım tırları ise günlük 70'i geçmiyor.