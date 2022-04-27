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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres Kieve gidiyor Zelenskiy ile görüşecek
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres Kiev'e gidiyor: Zelenskiy ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kiev'e gidiyor. Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

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Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Guterres Kieve gidiyor: Zelenskiy ile görüşecek
BM Genel Sekreteri Guterres - Zelenskiy

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı ele aldıktan sonra Kiev'i ziyaret edecek.

Polonya üzerinden Kiev'e geçecek olan Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.

BM ayrıca Guterres'in Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Mariupol bölgesinde bulunan Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

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