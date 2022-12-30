Dünya BM raporuna göre Arap dünyasında nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında
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BM raporuna göre Arap dünyasında nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCWA) hazırladığı bir rapor, Arap dünyasında nüfusun üçte birinin yoksulluk sınırının altında olduğunu ortaya koydu. Komisyon raporla, Arap dünyasında yoksulluk düzeyinin geçen yıllara kıyasla 2022'de arttığını ve yoksul kişi sayısının 130 milyona yaklaştığını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
BM raporuna göre Arap dünyasında nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında
ESCWA.

BM Komisyonu'na göre, Arap dünyasının üçte biri yoksulluk sınırının altında.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Arap ülkelerinde sosyal ve iktisadi gelişmelerle ilgili hazırladığı yıllık raporun sonuçlarını açıkladı.

Pandemi ve yaklaşık bir yıl önce Ukrayna'da başlayan savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuz yansımaları da göz önüne alınarak hazırlanan raporun sonuçlarına göre, Arap dünyasında 2022'de enflasyon yüzde 14'e ulaştı. Bu rakamın 2023'te yüzde 8'e, 2024'te de yüzde 4,5'e gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Yoksulluk düzeyinin geçen yıllara kıyasla 2022'de arttığı ve yoksul kişi sayısının 130 milyona yaklaştığı, bu rakamın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Libya hariç Arap dünyası halklarının üçte birine tekabül ettiği aktarıldı.

Arap dünyasının, 2022'de yüzde 12 işsizlik oranıyla dünyadaki en yüksek oranı kaydettiği, 2023'te bu rakamın 11,7'ye gerilemesinin beklendiği bilgisi verildi.

Son olarak, Arap dünyası ekonomilerinin 2023 yılında yüzde 4,5, 2024'te ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Raporu hazırlayan ekibin Başkanı Ahmed Mumi ise yaptığı açıklamada, Körfez ülkeleri ile petrol ihraç eden diğer ülkelerin enerji fiyatlarının yükselmesinden istifade edeceğini ancak petrol ithal eden ülkelerin, "enerji maliyetinin yükselmesi, gıda sıkıntısı, turizm sektörü ile uluslararası insani yardımlarda gerileme" gibi pek çok iktisadi ve sosyal sorunla karşılaşacağını ifade etti.

Mumi, mevcut durumun, petrol ihraç eden ülkelerin, kapsamlı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma projeleri kanalıyla ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmesi açısından bir fırsat olduğunu kaydetti.

ESCWA'nın yıllık olarak hazırladığı rapor, Arap ülkelerinin, ekonomik kurumlarda reform yapma ve planlama sürecini iyileştirme çalışmalarına destek sunmayı amaçlıyor.

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