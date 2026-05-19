BM Sözcüsü Dujarric'ten 'uluslararası hukuka saygı' mesajı: 'Sumud için endişeliyiz'

21:08 19/05/2026, Salı
AA
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve yardım götürme amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirilen saldırıya ilişkin endişelerini dile getirdi. Dujarric, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Bu (saldırının) nasıl yapıldığına dair tüm ayrıntılara sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun silahlı saldırısına ilişkin
“durumdan çok endişeli”
olduklarını ve bunun
"uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek yapılan bir şeye benzemediğini"
belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

"Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli"

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı hakkındaki bir soruya Dujarric,
“Durumdan endişeliyiz, gemideki herkesin güvenliği konusunda çok endişeliyiz, korunmaları ve güvende tutulmaları gerekiyor, açık denizlerde uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir.”
yanıtını verdi.
Dujarric, İsrail’in saldırı ile uluslararası hukuku ihlal edip etmediği yönündeki bir soruya da,
“Bu (saldırının) nasıl yapıldığına dair tüm ayrıntılara sahip değiliz, ancak bu uluslararası hukuka tam olarak saygı gösterilerek yapılan bir şeye benzemiyor.
” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazze’ye insani yardımların en iyi resmi kanallar yoluyla ulaştırılabileceğini savunan Dujarric, “Ve bunun da daha büyük miktarlarda gerçekleşmesi için İsrail'in, ihtiyacımız olan yardımı getirmemize izin vermeyen bir dizi engeli ve bariyeri kaldırması gerekiyor.” dedi.


İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı Filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.



