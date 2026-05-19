AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Sumud saldırısına lanetleme: Soykırımı farklı şekillerde uyguluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. İç ve dış politikadan güvenlik meselelerine, Gazze’de yaşanan insanlık dramından Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Çelik, özellikle “Terörsüz Türkiye” sürecinin Cumhur İttifakı tarafından kararlılıkla sürdürülen bir devlet politikası olduğunu vurguladı.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yoğun diplomasi' vurgusu

Çelik, MKYK toplantısının açılışında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu dönemde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade etti.

Toplantıda Mali ve İdari İşler Başkanlığı’nın teşkilat çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiğini aktaran Çelik, İnsan Hakları Başkanlığı’nın da özellikle dijital dünyanın insan hakları üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler yaptığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının da toplantının önemli gündem başlıklarından biri olduğunu kaydeden Çelik, “Terörsüz Türkiye” sürecinin MKYK ve MYK toplantılarında bütün boyutlarıyla ele alındığını dile getirdi.

“Küresel Sumud Filosu insanlık adına önemli bir inisiyatif”

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya sert tepki gösteren Çelik, filonun insanlık onuru adına önemli bir girişim ortaya koyduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetimini hedef alan Çelik, filoya yönelik saldırıyı “insanlık haysiyetine yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Türk vatandaşlarının ve filodaki diğer katılımcıların durumunun yakından takip edildiğini belirten Çelik, Gazze’deki insani krizin ağırlaşarak devam ettiğini söyledi.

Çelik, İsrail’in yardım koridorları ve hastaneler üzerindeki baskılar nedeniyle bölgede insani koşulların tamamen tükenme noktasına geldiğini ifade ederek, “Soykırım farklı yöntemlerle sürdürülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Ateşkesin sürmesi önemli”

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilime de değinen Çelik, bölgede oluşan mevcut ateşkes ortamının korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Çelik, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de diplomatik çözüm ve kalıcı barış yönündeki desteğini sürdüreceğini belirtti.

SAHA Fuarı mesajı: “Teknoloji insan hayatını korumalı”

Çelik, savunma sanayii alanında düzenlenen SAHA Fuarı’nın Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi göstermesi açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin savunma alanındaki gelişmiş kapasitesinin uluslararası katılımcılar tarafından yakından görüldüğünü kaydeden Çelik, milli teknoloji hamlesinin yalnızca teknik başarıdan ibaret olmadığını vurguladı.

Teknolojinin insan hayatını koruyan bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, Gazze’de gelişmiş teknolojilerin sivillere karşı kullanılmasının insanlık adına büyük bir trajedi olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği kurumları tarafından yayımlanan raporlara işaret eden Çelik, bazı AB ülkelerinin Gazze’deki saldırılar sürerken İsrail’e silah satışını devam ettirmesini sert sözlerle eleştirdi.

“FETÖ ile mücadele kesintisiz sürecek”

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, darbe girişimine karşı mücadeleyi her zaman devletin öncelikli meselelerinden biri olarak gördüğünü belirten Çelik, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerin her zaman rahmet ve minnetle anıldığını ifade etti.

Bu yıl darbe girişiminin yıl dönümünde daha kapsamlı anma programları düzenleneceğini aktaran Çelik, hükümet ve parti teşkilatlarının bu kapsamda yoğun hazırlık yürüttüğünü kaydetti.

“AB, Türkiye’yi yalnızca savunma alanında hatırlamamalı”

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusuna da değinen Çelik, Türkiye-AB ilişkilerinin sadece savunma ve güvenlik eksenine indirgenmemesi gerektiğini söyledi.

Çelik, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin geçmişte ideolojik nedenlerle engellendiğini savunarak, “Türkiye’nin üyeliği engellenmeseydi Avrupa Birliği bugün küresel krizlerde çok daha güçlü bir aktör olabilirdi” dedi.

AB ile daha geniş kapsamlı iş birliğinin hem Avrupa’nın hem Türkiye’nin yararına olacağını ifade eden Çelik, ekonomik, siyasi ve stratejik alanlarda daha kapsamlı bir ortaklık çağrısı yaptı.

“Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çelik, “Terörsüz Türkiye” sürecinin Cumhur İttifakı’nın ortak iradesiyle yürütüldüğünü söyledi.

Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıların sürecin başlangıcında önemli rol oynadığını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla sürecin devlet politikası hâline getirildiğini ifade etti.

Sürecin temel hedefinin terör örgütünün tamamen silah bırakması ve fesih sürecinin tamamlanması olduğunu vurgulayan Çelik, TBMM’de oluşturulan komisyonun kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Çelik, komisyon raporunda silah bırakma sürecinin teyit edilmesi, yasal düzenlemelerin yapılması ve yeni politikaların geliştirilmesine yönelik çerçevenin açık şekilde ortaya konduğunu söyledi.

“Provokasyonlara izin vermeyeceğiz”

Terörsüz Türkiye sürecinin çeşitli siyasi sabotaj ve provokasyonlarla hedef alınmaya çalışıldığını dile getiren Çelik, hükümet ve Cumhur İttifakı’nın süreci güçlü bir iradeyle sürdürdüğünü ifade etti.

Çelik, özellikle dış kaynaklı provokasyonların yakından takip edildiğini belirterek, “Bu hedefin siyasi sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Sürecin doğası gereği kendine özgü bir ritmi bulunduğunu kaydeden Çelik, önümüzdeki dönemde daha somut sonuçlara ulaşılması amacıyla yol haritasının güncelleneceğini ve çalışmaların kesintisiz süreceğini söyledi.







