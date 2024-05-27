BM'den Gazze açıklaması: Yeryüzünün cehennemi olduğunun kanıtı

Gazze nüfusunun yarısını oluşturan yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Refah'ta durum trajik. Sanıyorum ki, biz Gazze'de güvenli yer olmadığını söylerken çok nettik. Pek çok yerinden edilen kişiye defalarca, ölmek istemiyorlarsa göç etmeleri gerektiği söylendi ve onlar da bir yerden ötekine göç ettiler."