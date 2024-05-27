BM'den Gazze açıklaması: Yeryüzünün cehennemi olduğunun kanıtı

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lazzarini, başkent Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.
Gazze'ye yardım girişi için ateşkes yapılması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, yardım girişlerinin gerçek bir sorun olduğuna dikkati çekti.
UNRWA'nın, geçen yıllarda mali olarak zayıflatıldığını son olarak da İsrail'in, ajansın bazı çalışanlarının 7 Ekim'deki saldırılara iştirak ettiği yönündeki ithamlarıyla birlikte durumun daha da kötüleştiğini kaydeden Lazzarini, finansmanı durduran 16 ülkeden 14'ünün, ajansa yeniden finansal yardımda bulunmaya başladığını dile getirdi.
Lazzarini, ajansın Gazze'de 192 çalışanının öldürüldüğünü, çok sayıda tesisin yıkıldığı ya da zarar gördüğünü, çok sayıda insani yardım konvoyunun da engellendiğini ya da saldırıya uğradığını aktardı.