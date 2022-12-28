Dünya BMden korkunç Ukrayna raporu Sayı vererek duyurdular
AVRUPA

BM'den korkunç Ukrayna raporu: Sayı vererek duyurdular

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş, geride kalan 2022 yılında etkileriyle tüm dünyaya damga vurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlayan savaştan 26 Aralık tarihine kadar toplam 6 bin 884 sivilin hayatını kaybettiğini, bunların 429’unun çocuk olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
BMden korkunç Ukrayna raporu: Sayı vererek duyurdular
Bm verilerine göre, 6 bin 884 sivil hayatını kaybetti.

OHCHR’dan yayımlanan raporda, 10 aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşındaki sivil can kayıpları ve yaralılara ilişkin sayıları paylaştı. Raporda savaş boyunca toplam 6 bin 884 kişinin hayatını kaybettiği, bunların 2 bin 719’unun erkek, 1832’sinin kadın, 429’unun çocuk ve 1904’ünün ise cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinlerden oluştuğu açıklandı.

  • Ukrayna genelinde savaşta yaralananların sayısı ise 10 bin 947 olarak duyurulurken; bunların 2 bin 364’ünün erkek, 1709’unun kadın, 800’ünün çocuk ve 6 bin 74’ünün ise cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinler olduğu ifade edildi.

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CAN KAYBI VE YARALANMALAR, PATLAMALAR SONUCU OLDU

Raporda, can kaybı ve yaralanmaların çoğunluğunun ağır silahların kullanılmasıyla meydana gelen patlamalar olduğu aktarıldı. Rapor, şu ifadelerle devam etti:
“Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır top atışları, çok namlulu roketatar silah sistemleri, füzeler ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş alan etkisine sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandı. OHCHR, yoğun çatışmaların devam ettiği bölgelerden bilgi alınmasının zor olması ve birçok raporun hala onaylanmayı beklemesi nedeniyle gerçek sayıların oldukça yüksek olduğuna inanmaktadır.”

Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
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Ukrayna Başsavcılığından yetkililer Facebookta yaptıkları açıklamada, Buçadaki bir işkence odasında elleri bağlı beş kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.
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Yapılan açıklamada, Savcılar, Kiev bölgesinde Rus savaş suçlarını kaydetmeye devam ediyor. Kiev Bölge Savcılığı ve Kiev bölgesinin çevresindeki savcılıkları prosedür öncülüğünde, savaş kanunu ve adaletini ihlalden cezai işlem yapmaktadır” denildi.
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Bununla birlikte, adamların cesetlerinin bir çocuk sanatoryumunun bodrumunda bulunduğu belirtildi. Ölümleri bir savaş suçu olarak araştırılıyor.
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Yetkililer, Rus silahlı kuvvetlerinin askerleri silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından öldürdü. Rus saldırganlığına karışan her savaş suçunun ve kişinin durumunu belirlemek ve onları adalete teslim etmek için tüm önlemler alınmaktadır” dedi.
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Diğer taraftan, Rus askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığı bildirildiğinden, son günlerde Ukraynalı sivillerin sokaklarda ölü bırakıldığı ve toplu mezarların kazıldığına dair haberler arttı.
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Kiev Independent gazetesinin haberine göre, Kievin bir banliyösü olan Buça haftalardır Rus askeri kontrolü altındaydı ve kasaba geri alınırken yüzlerce sivilin cesetleri bulundu.
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Rus güçleri, Ukrayna’nın kuzeyindeki Kiev bölgesinde bulunan Buça şehrinden 30 Mart’ta geri çekildi. Ukrayna ordusu, 31 Mart’ta Rus askerlerinin terk ettiği Buça’ya girdi. 2 Nisan’da Ukrayna güçleri, şehirde sivillerin öldürüldüğünü söyledi.
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3 Nisan’da ise Rusya’nın toplu katliam yaptığı ve 400’den fazla sivili öldürdüğü iddiası gündeme getirildi. Rus tarafı ise, katliamı Ukrayna’nın yaptığını savundu.
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Ancak Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının yanlış olduğunu belirterek Rusya’nın suçlarını reddetti.
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında yer alan Buça'daki toplu sivil katliamı dünyayı dehşete düşürürken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Yetkililer, elleri bağlı beş erkek cesedinin yer aldığı bir işkence odasını bulduklarını söyledi. Olayı savaş suçu olarak değerlendirdiğini açıklayan Ukrayna Başsavcılığı, sorumluların ceza alması için elinden geleni yapacağını duyurdu. Ancak, Rusya Buça'daki katliamdan sorumlu olduğu iddialarını reddetmeye devam ediyor.

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