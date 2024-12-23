Bölgedeki tek hastane hedefte: Kemal Advan'dan dünyaya yardım çığlığı

Terör devleti İsrail, Gazze'nin kuzeyini insansızlaştırmak için katliam üstüne katliam yaparken, bölgenin ayakta kalan tek sağlık ve sığınma merkezi Kemal Advan Hastanesi'ni adeta ateş çemberine almış durumda. Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail tarafından "eşi görülmemiş" bir saldırıya maruz kaldıklarını ve bu saldırıda hastanenin ağır hasar gördüğünü açıkladı. Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesi'nde de katliam yapabileceği uyarısında bulundu.

Tanklarla vuruluyor

Hastane başhekimi Ebu Safiyye, gazetecilere gönderdiği sesli mesajında, hastanenin tank mermileri ve kurşunlarla doğrudan hedef alındığını belirterek, "Bu saldırılar, duvarları delip çocuk ve yenidoğan servisleri dahil olmak üzere birçok bölümü ciddi şekilde tahrip etti" dedi. "Hastaneye ve doktorlara karşı daha önce görülmemiş bir saldırı var. Doktorlar bir noktada toplanmak zorunda kaldı ve şu an anormal bir saldırıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, duvarları delen mermilerin ciddi hasara yol açtığını vurgulayarak, uluslararası toplumu yaşananlardan

sorumlu tuttu.

Keskin nişancılar hedef alıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da işgalci gücün hastane yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurdu. Bakanlıktan açıklamasında hastanenin keskin nişancı ateşi ve tanklardan atılan mermilerle vurulduğu, saldırıların hastaların ve sağlık ekiplerinin hayatını tehlikeye atığını belirtilerek dünyayı, bu saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Hastalar ölüm riskiyle karşı karşıya

Filistin Sağlık Bakanlığı da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde bulunan hastaların ya İsrail kurşunuyla ya da ilaç ve tedavi eksikliği sebebiyle ölümle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ağrı kesici ve ilaç yönünden büyük eksiklik çekildiği belirtilen açıklamada, su, elektrik ve oksijen sağlanması için zorunlu olarak bakım onarım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosyal medya paylaşımında "Hastane çevresinde acilen ateşkes ilan edilmesi ve hastalar ile sağlık çalışanlarının koruması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Toplu katliam uyarısı

Öte yandan FKÖ Ulusal Konseyi, saldırının "Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere insan hakları hukukunun apaçık ihlali" olduğu belirterek, katliam yapabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada Birleşmiş Milletler'in (BM) acilen sorumluluğunu üstlenmesi ve devreye girmesi talep edildi.

KÖPEKLER CESETLERİ YİYOR

Mahsur kalan siviller de Kemal Advan Hastanesi önünde başıboş köpeklerin İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerini parçalamasına çaresizce şahitlik ediyor. Hastanede mahsur kalan Yesri Ebu el-Cebin, yaptığı açıklamada, "Neredeyse her gün pencereden baktığımda başıboş köpeklerin şehitlerin naaşını parçaladığını görüyorum. En acısı ise ne ben ne başkası dışarıya çıkıp bu köpekleri cenazelerden uzaklaştırabiliyoruz. Ne yazık ki ölülerimizi kefenleyip defnedemiyoruz" dedi.











