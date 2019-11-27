Dünya Bolivyada darbecilerin ilk işi ABDye büyükelçi atamak oldu
AMERİKA

Bolivya'da darbecilerin ilk işi ABD'ye büyükelçi atamak oldu

Bolivya'da ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Bolivya'da cuntacıların ilk işi ABD'ye elçilik atamak oldu.
Bolivya'da cuntacıların ilk işi ABD'ye elçilik atamak oldu.

Bolivya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçici hükümetin, Dışişleri Bakanı Karen Longaric'in, Bolivya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Walter Oscar Serrate'yi ABD büyükelçiliği görevine getirdiğini duyurdu.

  • Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Karen Longaric, Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Walter Oscar Serrate Cuellar'ı Bolivya'nın ABD büyükelçisi olarak görevlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Serrate'nin görevine başlaması için atamanın Morales destekçilerinin çoğunlukta olduğu Senatörler Meclisi'nden onay alması gerekiyor.

Bolivya, 2008'de Morales'in liderliğinde, ülkenin iç meselelerine karıştığı gerekçesiyle ülkedeki ABD büyükelçisini geri göndermiş, Washington yönetimi de Bolivya'ya aynı misillemeyle karşılık vermişti.

İki ülke arasında ilişkilerin düzeltilmesi için 2010 yılında bir anlaşma imzalanmış ancak bu anlaşmadan da sonuç alınamamıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

  • Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Meksika'ya sığındı

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Lityum rezervlerini millileştirecekti

Bolivya’da ülkenin gelir kaynaklarını millileştirmek istediği için devrilen Devlet Başkanı Morales, darbenin temelinde lityum madeninin olduğunu söyledi.

  • Lityumun bu darbede önemli bir rol oynadığından emin olduğunu belirten Morales, “Birçok fabrika açmayı planlıyorduk. Bolivya açacağı bu fabrikalar sayesinde dünya için lityum fiyatını belirleyebilecekti. Şimdi bazı sanayileşmiş ülkelerin rekabet istemediğini fark ettim” ifadelerini kullandı. Eski Bolivya lideri, darbenin, ülkesinin lityum rezervlerini endüstriyel sömürüye açacak, sağ kanattan bir lideri göreve getirmek amacıyla gerçekleştiğini kaydetti.

ANLAŞMA İPTALİNDEN SONRA DARBE

Darbe öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler de Morales’in bu açıklamalarını doğrular nitelikte. Ülkedeki en güncel kamulaştırma süreci lityum üretimine yönelikken, Morales, darbeden yalnızca birkaç gün önce Almanya merkezli çokuluslu ACI Systems Alemania (ACISA) ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu. Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla şirketine de lityum pili tedarik eden ACISA, anlaşmanın durdurulmasının ardından, şirketin lityum projesinin 'siyasi durgunluk ve berraklaşmanın' sağlanmasının ardından devam edeceğinden emin olduklarını kaydetmişti.

Elon Musk

MUSK’IN HİSSELERİ ARTTI

  • ABD destekli darbe sonrası ise, Tesla şirketinin hisselerinin yüzde 2,36 oranında arttığı görülürken, Musk’ın darbeden hemen sonra yaptığı paylaşımda, Tesla’nın Berlin’e fabrika kuracağını açıklaması oldukça dikkat çekti. Tesla’yı 2018 yılında sollayan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin ise Bolivya’daki darbe sonrası hisselerinde değer kaybı yaşadığı görüldü. BYD’nin hisseleri, rakiplerinin değerlerini katladığı dönemde 47 yuandan 40 yuana düştü.
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