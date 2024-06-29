Bolivya'da 'darbeye teşebbüs' suçlamasıyla 3 eski komutan hapse gönderildi

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "kendi kendine darbe planladı" iddialarına tepki göstererek, suçlamaları kesin bir dille reddettiğini bildirdi. Zuniga'nın başını çektiği bir askeri darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Arce, "Bu nasıl bir talimat veya kendi kendine darbe planlaması nasıl olabilir? O kendi inisiyatifiyle hareket etti." ifadesini kullandı.