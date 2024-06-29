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Dünya

Bolivya'da 'darbeye teşebbüs' suçlamasıyla 3 eski komutan hapse gönderildi

Bolivya'da Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan eski General Jose Zuniga ve 2 komutan cezaevine gönderildi. Ulusal basında çıkan habere göre mahkeme, Arce hükümetine darbeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Zuniga ve 2 komutana 6 ay önleyici hapis cezası verdi.

07:55 - 29/06/2024 Cumartesi
AA
Darbeci komutanlar Chonchocoro Maksimun Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi
Darbeci komutanlar Chonchocoro Maksimun Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi

Bolivya'da Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan eski General Jose Zuniga ve 2 komutan cezaevine gönderildi.

Ulusal basında çıkan habere göre mahkeme, Arce hükümetine darbeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Zuniga ve 2 komutana 6 ay önleyici hapis cezası verdi.

Darbeci komutanlar yönetim başkenti La Paz'a bağlı dağlık kesimde yer alan Chonchocoro Maksimun Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 4 askerin daha gözaltına alındığını ve sayının 21'e çıktığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 26 Haziran'da ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetim başkenti La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı yer almıştı.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.




#Bolivya
#Askeri darbe girişimi
#Darbeci komutanlar
#ceza
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