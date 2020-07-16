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ASYA

Boru hatları tehlikede: Sınır hattındaki Ermeni hedefleri yerle bir edildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki Tovuz’a yönelik Ermeni saldırısı, Erivan’ın ‘aklını aşan’ bir mahiyet taşıyor. Zira Türkiye’yi Hazar’la buluşturan BTC, TANAP ve demiryolu projeleri hep bu bölgeden geçiyor. Ankara’nın tacize yönelik sert tepkisi Ermenistan’dan çok ‘kuklacılara’ yönelik mesaj içeriyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Bölgeye giden Anadolu Ajansı muhabirleri, Tovuz’a bağlı Dondar Kuşçu köyünde tahrip olan evleri görüntüledi.
Bölgeye giden Anadolu Ajansı muhabirleri, Tovuz’a bağlı Dondar Kuşçu köyünde tahrip olan evleri görüntüledi.

Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında Tovuz şehrine yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar, biri general olmak üzere Azeri ordusunun üst düzey komutanlarının şehit olduğu olayın ardından yeni bir boyut kazandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri saldırılara sert karşılık verdi, sınır hattındaki Ermeni hedefleri yerle bir edildi. Erivan’ın Tovuz’a tacizi, işgal altındaki Dağlık Karabağ’dan sonra yeni bir cephe açtığı anlamına geliyor. Bu hamle, Ermenilerin gücünü aşan ve arkada başka güçlerin varlığını sorgulatan bir provokasyon’ olarak okunuyor. Saldırı, seçilen konum itibariyle Türkiye hedefli bir ajandanın emarelerini de taşıyor.

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STRATEJİK KAVŞAK

Bakü’ye yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Tovuz, hudut hattında stratejik bir bölge. Gence-Tovuz-Kazah üçgeninde Azerbaycan-Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının buluştuğu bölgede Tovuz, en uç noktada bir burun olarak konumlanmış durumda. Azerbaycan’dan Gürcistan’a, oradan da Türkiye’ye uzanan ulaşım ve enerji hatları bu bölgeden geçiyor. Bu yönüyle saldırının arkasındaki hedeflerden birinin, ‘Azerbaycan-Türkiye bağlantısı’ olduğu belirtiliyor. Hazar petrolünü Türkiye’ye taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ile Hazar’ın Şahdeniz sahasındaki doğalgazı Türkiye’ye kanalıyla Avrupa’ya ulaştıran Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Ermeni ordusunun saldırdığı Tovuz’dan geçiyor. Tovuz ve çevresi aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının da geçtiği kilit bölge konumunda.

BAYRAKTAR SINIRDA

Azerbaycan-Türkiye arasında kritik bağlantıları sağlayan dev projeler, bölgede tansiyonun yükselmesiyle birlikte risk altına girdi. Dağlık Karabağ’ın hayli kuzeyindeki Tovuz’da bir Azeri-Ermeni çatışması Ermenistan’ın da aleyhine bir adım olarak görülüyor; bu yüzden saldırıda ‘başka güçlere’ işaret ediliyor. Nitekim Türkiye’nin saldırıya sert cevabı ve Azerbaycan’ı desteklemeye hazır olduğuna ilişkin kararlı mesajları, Ermeni ordusuna akıl verenlere uyarı niteliği taşıyor. Boru hatlarına ev sahipliği yapan Tovuz’a yönelik saldırıların artmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri de teyakkuz durumuna geçti. Bayraktar İHA’larının dün sabahtan itibaren Ermenistan sınırında hava devriyesi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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Evler yıkıldı, bir sivil öldü

Ermenistan ordusunun saldırısı sonrasında çok sayıda ev hasar gördü.

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Ermenistan ordusunun saldırısı sonrasında çok sayıda ev hasar gördü.
  • Ermenistan ordusunun 4 gündür ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, çok sayıda ev hasar gördü. Bölgeye giden Anadolu Ajansı muhabirleri, Tovuz’a bağlı Dondar Kuşçu köyünde tahrip olan evleri görüntüledi. Evi isabet alanlardan Namık Aliyev, saldırılara rağmen köylerini terk etmeyi düşünmediklerini belirterek “Şimdiye kadar korkmadık ve kaçmadık. Bundan sonra da buradayız” dedi. Aynı köyde yaşayan Mahir Sadıkov’un evi de Ermenilerin attığı havan topu sonucu tahrip oldu. Evi zarar görse de başka bir yere gitmeyeceğini dile getiren Sadıkov, “Her şeye rağmen biz bu namertlerin önünden kaçacak değiliz. Tüm dünya bunların namertliğini biliyor” diye konuştu. Köydeki bir eve isabet eden fakat patlamayan 120 milimetrelik top mermisi de bomba imha ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. 76 yaşındaki Aziz Azizov adlı bir sivilin hayatını kaybettiği Ağdam köyünde de çok sayıda evde hasar meydana geldi.

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