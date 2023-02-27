Brezilya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

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Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı eyalette, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.
Sel ve toprak kaymalarında 2 binden fazla kişinin evsiz kaldığı, 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiği açıklanmıştı.