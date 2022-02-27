Dünya Bu da savaş defilesi Silahlanan vekil Kiev caddelerinde poz verdi
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Bu da savaş defilesi: Silahlanan vekil Kiev caddelerinde poz verdi

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yuraş, başkent Kiev'in sokaklarında silahla poz verdi.

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Haber Merkezi AA
Bu da savaş defilesi: Silahlanan vekil Kiev caddelerinde poz verdi
Ukrayna milletvekili Sviatoslav Yuraş

Rusya'nın askeri harekat başlatmasıyla birlikte Ukrayna'da başlayan savaş, birçok kente sıçradı.

  • Başkent Kiev'e yapılan saldırılar hükümeti ve halkı endişelendirirken, sivil direniş de arttı.

Bununla birlikte bazı siyasiler, ellerine aldıkları silahlarla kameralara poz vermeye başladı.

PODYUM POZLARI

Ukrayna'nın en genç milletvekili Sviatoslav Yuraş da eline aldığı silahla Kiev'in meydanlarında onlarca poz verdi. Özgürlük Meydanı yakınlarında konuşan Sviatoslav Yuraş, Kiev'in abluka altında olduğunu söyledi.

''BU HERKESİN SAVAŞI''

St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'ndeki asker ve sivil direnişçileri gördükten sonra çatışmaların yaşandığı Kiev'in batı bölgelerine gideceğini kaydeden Yuraş, "Parlamentodaki yardımcılarımdan biri, oradaki savaşa liderlik ediyor. Onun işine yaramaya çalışıyorum. Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı" dedi.

''HALKIN ÇOĞU ÜLKELERİNİ KORUMAK İÇİN SİLAH ALIYOR''

Kiev'de şu anda sokağa çıkma yasağı olduğuna işaret eden, "Halkın bir kısmı kaçtı, ancak çoğu şuradaki polis istasyonu önünde sıraya girerek ülkelerini korumak için silah alıyor" ifadesini kullandı.

''BÜYÜKANNELER RUS ASKERLERİNE BEDDUA MESAJLARI GÖNDERİYOR''

Direnişe her yaştan insanın katıldığını söyleyen genç milletvekili, "Babuşkalar (büyükanne) yollardaki Rus askerlerine beddua mesajları gönderiyor. İnsanların elleriyle tankları durdurduğunu gördüm" diye konuştu.
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