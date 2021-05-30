Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine yeniden Mustafa Aliş Haci seçildi

Ekonomi

Bir akıllı telefon markası daha Türkiye'de üretime başladı

Türkiye'de üretimi yapılan akıllı telefonlara bir yenisi daha eklendi. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı. Başlangıçta yıllık 450 bin adet olan telefon üretim kapasitesinin de 2022 yılında 1 milyon adete çıkarılması hedefleniyor.