Dünya Burkina Fasoda 3 ayrı saldırı 29 ölü, 10 yaralı
AFRİKA

Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı

Dablo Kelbo bölgesinde insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoya teröristler tarafından 1'mayınlı, 2'si silahlı olmak üzere düzenlenen toplam 3 saldırıda 29 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Saldırılar sonrasında can kaybının yanı sıra konvoyda ciddi maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü Dablo Kelbo bölgesinde insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoya teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Peş peşe 2 saldırı

Dandjinou, saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, can kayıplarının yanı sıra konvoyda büyük ölçekte maddi hasar meydana geldiğini de aktardı.

Saldırıdan kısa bir süre sonra ikinci bir açıklama daha yayımlayan Bakan Dandjinou, bir nakliye kamyonunun Sanmatenga kentindeki Barsalogho Guendbila noktasında mayına çarpması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti. Remis Fulgance Dandjinou, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını da kaydetti.

Ordu halktan yardım istedi

Öte yandan güvenlik kaynakları, Yatenga kentinin Banh bölgesinde teröristlerin düzenlediği bir diğer saldırıda ise 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu saldırıların yapıldığı bölgelere operasyon düzenleyerek, yerel halktan askerlerle iş birliği halinde olmalarını talep etti.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde OHAL devam ediyor

  • Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.
  • Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.
  • OHAL kararı, 13 bölgeden oluşan ülkenin 7 bölgesinde uygulanıyor.

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