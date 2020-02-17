Dünya Burkina Fasoda kiliseye silahlı saldırı 24 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler ülkenin kuzeyindeki Sahel bölgesindeki Yagha'ya bağlı Pansi köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında saldırı düzenledi.

Haber Merkezi AA
Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi de evlerinden oldu.
Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi de evlerinden oldu.

Burkina Faso'da Yagha kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

  • Sahel bölgesi yöneticisi Albay Binbaşı Salfo Kabore yaptığı açıklamada, saldırıda papaz dahil 24 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaralanan 18 kişi de tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı.

En az 270 bin kişi evlerinden oldu

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona eren olağanüstü hal, terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi de evlerinden oldu.

Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı
DÜNYA
Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı
Bu pazar seçim olsa...

Bu pazar seçim olsa...

Son araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
4.2lik depremde çöktü

4.2'lik depremde çöktü

6 katlı bina büyük depremde hasar görmüştü.
15 dakikada tespit ediyor

15 dakikada
tespit ediyor

Çin'de bir üniversite koronavirüsü tespit eden kit geliştirildi.
150 araçlık sevkiyat

150 araçlık sevkiyat

İdlib'deki gözlem noktalarına gönderildiler.
Türkler<br>akın ediyor

Türkler
akın ediyor

Açılan firma sayısı 500 kat artışla 4 bini geçti!
250 TIR domates çöpe gidebilir

250 TIR domates çöpe gidebilir

Araçlar 10 gündür Rusya sınırında bekliyor.

Yeni torba<br>yasa geliyor

Yeni torba
yasa geliyor

​İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.

81 ilde<br>6 gün sürecek

81 ilde
6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL<br>fazla verdi

21,5 milyar TL
fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkes<br>hattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
Kadro dışı bırakıldı

Kadro dışı bırakıldı

​Galatasaray'dan sürpriz Mustafa Kapı kararı.
Hem ofis hem de ev<br>olarak kullanmış

Hem ofis hem de ev
olarak kullanmış

​Ölen İngiliz eski istihbaratçının Karaköy'deki evi görüntülendi.
İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
Erdoğan’dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Herkes elinde ne var ne yok meydanlara dökülür
Gündem

Erdoğan’dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Herkes elinde ne var ne yok meydanlara dökülür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni bir darbe girişimi söylentilerini değerlendiren Erdoğan "Milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür" dedi. Başbuğ’un askeri mahkemeler çıkışına tepki gösteren Erdoğan, "Şu anda FETÖ'den dolayı mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?" ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili hukuki çalışmaların da devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: Müzakereler yeniden başlayacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: Müzakereler yeniden başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemini vurguladı. Görüşmede İdlib’de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.
KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacak
Gündem

KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı. KKTC'yi Türkiye'den ayrı görmediklerinin altını çizen Koca, Türkiye'nin tüm birimleriyle dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin haklı davasının yanında olduğunu, yarın da olacağını vurguladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.