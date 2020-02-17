Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 kişi hayatını kaybetti

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Erdoğan’dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Herkes elinde ne var ne yok meydanlara dökülür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni bir darbe girişimi söylentilerini değerlendiren Erdoğan "Milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür" dedi. Başbuğ’un askeri mahkemeler çıkışına tepki gösteren Erdoğan, "Şu anda FETÖ'den dolayı mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?" ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili hukuki çalışmaların da devam ettiğini belirtti.