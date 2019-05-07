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ORTADOĞU

103 bin kişi İdlib'ten kaçtı

Büyük göç

Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan mütabakatla gerginliği düşürme bölgesi ilan edilen İdlib’te 37 yerleşim birimi bombaların hedefi oldu. Yoğun saldırılar nedeniyle son bir haftada 103 bin 539 sivil evini terk etti. Son bir haftada 170 sivil şehit oldu.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
103 bin kişi İdlib'ten kaçtı
103 bin kişi İdlib'ten kaçtı

Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan mütabakatla gerginliği düşürme bölgesi ilan edilen İdlib’te katliam var. Hama ve Lazkiye kırsalı ile birlikte İdlib’te 37 yerleşim birimi havadan ve karadan atılan bombaların hedefi oldu. Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltama Bölgesi"ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılar, son bir haftada 103 bin 539 sivilin evlerini terk etmesine yol açtı.

TÜRKİYE'YE SIĞINDILAR

Mahalli sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaç, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle son bir haftada 103 bin 539 sivilin evlerini terk ederek Türkiye sınırı hattındaki kamp alanlarına sığınmak zorunda kaldığını söyledi. Hallaç, bombardımanın sürmesi halinde bu sayının 600 bine çıkmasından endişe ettiklerini belirtti.

37 YERLEŞİM YERİNE BOMBA

İdlib Mahalli Meclis Başkanı Ghassan Hamo ise, son 4 günde şartların her dakika ağırlaştığı İdlib güneyinden Atme, başta olmak üzere Türk sınırına sığınan sivil sayısının 50 bini aştığını söyledi. Hamo, 37 yerleşim biriminin bombalandığını belirterek Rus ve rejim hava unsurlarının 24 saat kesintisiz bombardıman yaptığını anlattı. Hamo, Esed helikopterlerinin yeniden varil bombaları ile saldırmaya başladığını ve durumun Astana’da varılan ateşkes ve gerginliği azaltma anlaşması öncesine döndüğünü kaydetti.

  • Bombardıman değil katliam
  • Yoğun saldırı altındaki Kefrenbude ilçesindeki evini terk eden Subhi Cuma, “Biz artık siyasi bir çözüm istiyoruz” dedi. İdlibli Ali el Masri de sınır hattı güvenli olduğu için buraya sığındıklarını belirterek “Bombardıman değil, orada bir katliam oluyordu” diye konuştu. Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya’nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

170'TEN FAZLA SİVİL ŞEHİT

Ghassan Hamo, “Son bir haftada 170’ten fazla sivil şehit oldu. Rejim ve Rus saldırılarında evler yanında sivil savunma merkezleri, cami ve hastane gibi kritik noktalarda hedef alınıyor. Cisr Şugur’da cami, Kefer Zeyta ve Garyat Has bölgesinde birer sağlık merkezi vurularak tamamen harabeye çevrildi. Uluslararası yardım kuruluşlarının 1 yıldır tüm faaliyetlerini durduğu bölgeye acil yardım çağrısında bulunuyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye sınırında kamp alanı kalmadı diyen Hamo, güvenli görülen alanlara sığınan on binler için acil olarak su, yemek ve çadır ihtiyacımız var” dedi.

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  • Türk üssüne saldırı
  • Karem bölgesinde kurlan Türk gözlem üssü de saldırıların hedefi oldu. İdlib güneyinde yer alan Türk gözlem üssünde yaralanan 2 askerimiz askeri helikopterle bölgeden taşınarak Türkiye’de tedavi altına alındı. Türkiye’nin İdlib, Lazkiye, Hama ve Halep aksında kurduğu 12 gözlem üssü ilk kez doğrudan hedef alınmış oldu. Saldırının nereden ve kim tarafından gerçekleştirildiğine dair araştırma devam ederken, Marenaz operasyonu ile Türk üssüne yapılan saldırının eş zamanlı gerçekleşmesi dikkat çekti.

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