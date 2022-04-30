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Dünya Çavuşoğlu Venezuela Dışişleri Bakanıyla ikili ve heyetler arası görüştü
AMERİKA

Çavuşoğlu Venezuela Dışişleri Bakanıyla ikili ve heyetler arası görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi DHA
Çavuşoğlu Venezuela Dışişleri Bakanıyla ikili ve heyetler arası görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Latin Amerika resmi seyahatinin son durağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

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