Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
CENTCOM: İran'da 13 binden fazla askeri hedefi vurduk

17:019/04/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Cooper, "İhtiyaç duyulduğunda harekete geçmeye hazırız." ifadesini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait 13 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.

İran'a yönelik saldırılara 50 binden fazla ABD vatandaşının katıldığını belirten Cooper, saldırılarda temel stratejik askeri hedeflere ulaşıldığını aktardı.

Cooper, İran'daki askeri hedeflere 13 binden fazla saldırı düzenlendiğini ve ardından ABD kuvvetlerinin ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes uyarınca saldırıları askıya aldığını bildirdi.

ABD kuvvetlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü belirten Cooper, "İhtiyaç duyulduğunda harekete geçmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Cooper, ayrıca saldırılar sırasında 13 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.



#CENTCOM
#CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
