Dünya Cezayirde orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi önce dövüldü sonra yakılarak öldürüldü
AFRİKA

Cezayir'de orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi önce dövüldü sonra yakılarak öldürüldü

Cezayir'de şu ana kadar 69 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarını başlattığı şüphelenen 22 kişi gözaltına alındı. Yangınları çıkaran kundakçı olduğu iddia edilen bir kişi, öfkeli kalabalık tarafından önce dövüldü, daha sonra linç edilip yakılarak öldürüldü. Öldürülen şahsın yangına yardım için bölgeye giden biri olduğu anlaşıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Cezayirde orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi önce dövüldü sonra yakılarak öldürüldü
Linç edilerek yakılan şahsın görüntüleri dehşete düşürdü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı yangınları aşırı sıcaktan dolayı çıktığını ancak bazı yangınların arkasında kasıt olduğuna dikkat çekti. Tebbun, yangınlarla ilgili Tizi Vizu'da 11, Annabe'de 4, Cicel'de 2 ve diğer illerde 5 olmak üzere 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kuzey Afrika ülkesinin Kabiliye bölgesinde Pazartesi günü çıkan yangınlarda aralarında askerlerin de bulunduğu en az 69 kişi hayatını kaybetti.

"Sorumlular en ağır cezayı alacak"

İlkha'nın haberine göre; Tizi Vizu'nın Larbaa Nath Irathen bölgesinde yangını çıkarmakla suçlanan bir adam kalabalık bir grup tarafından linç edilerek öldürüldü. Bazı yerel kaynaklar, öldürülen kişinin bir sanatçı olduğunu ve kundakçı olmadığını belirterek şahsın vahşice öldürülmesi karşısında büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. Cezayir eyalet savcısı, linç olayını araştırdıklarını söyledi. Eyalet savcısı, sorumluların "ağır bir ceza alacağını" ve "iğrenç suçların cezasız kalmaması gerektiğini" söyledi.

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"Barbarca ve gaddarca"

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, cinayeti "barbarca ve gaddarca" olarak nitelendirdi. Yerel basına konuşan öldürülen şahsın babası ise, yetkilileri oğlunun ölümünü aydınlatmalarını istedi ve sükunet çağrısında bulundu.

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