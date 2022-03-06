Çıkış yok: Rusya-Ukrayna birbirini suçladı siviller sığınaklara geri döndü

IRPIN'DEN KAÇIŞ Başkent Kiev’in bitişiğindeki Irpin kentinde siviller, Rusların ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan köprü üzerine tahtalar koyularak tahliye ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında onuncu gün geride kalırken; dün açıklanan geçici ateşkes kararı uygulanamadı. Rusya, Moskova saatiyle 10.00 itibariyle Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafı ile yapılan anlaşma sonucu Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için “insani koridor açıldığı” belirtildi.

7 SAAT DURAMADI

Moskova saatiyle 10.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak 7 saatlik geçici ateşkesle, bölgeden 215 bin sivilin tahliye edilmesi bekleniyordu. Çatışmalar devam edince tahliye ertelendi. Önce ateşkesin saati 12.00-17.00 olarak revize edildi, kısa süre sonra ateşkesin ertelendiği duyuruldu. Ukrayna, tahliyelerin ertelenmesinin gerekçesi olarak Rus bombardımanını gösterdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukraynalı milliyetçileri suçlayıp, bu kişilerin sivillerin ayrılmasını engellediğini öne sürdü.

SIĞINAKLARA DÖNÜN

Mariupol Belediye Meclisi genel bir duyuruyla tüm Mariupol halkına sığınaklara geri dönmeleri çağrısı yaptı. Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov ise “Ruslar bizi bombalamaya ve topçu kullanmaya devam ediyor. Mariupol’de de güzergah boyunca da ateşkes yok. Sivillerimiz kaçmaya hazır ama bombardımandan kaçamıyorlar” açıklamasını yaptı. Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerde alınan ilk karar böylelikle hayata geçirilemedi.

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Irpin’den kaçış

Rus işgalinde çatışmalardan kaçan kadın ve çocuklar, Ukrayna’yı terk etmeye çalışıyor. Başkent Kiev’in bitişiğindeki Irpin kentinde yaşayan siviller, Rusların ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusunca havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor. Tahliye süreci, nehir üzerine koyulan tahtalarla sağlanıyor. Bölgede yaşayan yüz binlerce kişi arabalarla köprüye ulaştıktan sonra yaya olarak güvenli bölgeye geçiyor. Askerler, sivillerin bu noktadan güvenli geçişini uçaksavarlarla nöbet tutarak sağlıyor. Öte yandan Kiev’in korunmasında önemli bir nokta olan Irpin’e dün de bombardıman düzenledi.

1,5 milyon kişi ayrıldı

Ukrayna’dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Lviv’deki tren istasyonuna gelerek buradan Polonya’ya geçiyor. Saatler süren yolculuğun ardından şehre gelen siviller istasyon çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Dün Polonya sınırındaki Rava-Russkaya Sınır Kapısı’nda da yoğunluk yaşandı. Sınıra gelen siviller Polonya’ya geçebilmek için saatlerce bekledi. Son 24 saatte Ukrayna’dan Polonya’ya 106 bin kişi geçti. Polonya İçişleri Bakanlığı çatışmaların başladığı günden bu yana sınırdaki 30 kabul noktasından 800 bin kişinin ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de Ukrayna’da Rus işgalinden kaçanların sayısının 1,3 milyon olduğunu, hafta sonu bu rakamın 1,5 milyona yükselebileceğini duyurdu.

Rus askerleri, Irpin’den sivilleri tahliye etmek için kullanılacak boş yolcu trenine ateş açtı. Tren raydan çıktı.

90 Türk daha gelecekti

Çatışmaların ilk gününden bu yana tren, otobüs ve minibüs seferleriyle Ukrayna’dan 11 binden fazla Türk vatandaşının tahliyesini gerçekleştiren Dışişleri Bakanlığı, dün Mariupol ve Volnovaha’dan insani koridor açılacağının duyurulmasıyla harekete geçti. Mariupol-Zaporjiniya hattından yaklaşık 90 Türk vatandaşının tahliyesi planlanıyordu. Ateşkesin ertelenmesi üzerine Türk Dışişleri ile Rus muhatapları arasında yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Ancak dün akşam saatlerine kadar vatandaşlarımızın çıkarılabildiğine dair haber gelmedi. Sumy ve Herson bölgelerinde de tahliye bekleyen 300’e yakın Türk vatandaşı bulunuyor. Rusya’nın dün açıldığını duyurduğu insani koridor bu bölgeleri kapsamıyordu. Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki günlerde insani ateşkesin uygulanabilmesi ve bu bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için yoğun diplomasi yürütüyor.

BATI'NIN İKİ YÜZÜ

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, savaştan kaçan Ukraynalılara “geçici koruma” sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi’ni faaliyete alma konusunda siyasi uzlaşı sağladı. Balkan krizi, Suriye savaşı ve Afganistan’daki insani krizde uygulanmayan yönerge, bir anda uygulamaya konuldu. AB İçişleri Bakanları Toplantısı’ndan sonra açıklama yapan AB Dönem Başkanı Fransa’nın İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Bugün bu konuda uzun görüşmeler yaptık. Tartışmalar sonucunda büyük bir uzlaşı ruhu ortaya çıktı. Sonuçta tarihi bir anlaşmaya vardık” dedi. Geçici koruma teklifini sunan AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da uzlaşının oy birliğiyle sağlandığını söyledi. AB’nin yönergesinin oluşturulmasından bu yana 20 yıldan fazla süre geçmesine karşın ilk kez kullanılacağını hatırlatan Johansson, Ukrayna’dan AB ülkelerine bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişinin girdiğini, milyonlarca kişinin daha gelebileceğini vurguladı.

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1 YILLIK KORUMA STATÜSÜ

Ukrayna-Rusya savaşından kaçanların sayısının hızla artması üzerine AB Komisyonu, 2001’de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi’ni ilk kez harekete geçirmeyi hafta sonunda teklif etmişti. AB ülkelerinden oluşan AB Konseyi, dünkü uzlaşıyla teklifi kısa sürede kabul etmiş oldu. Birkaç güne kadar yürürlüğe girmesi beklenen yönergeyle savaştan kaçan Ukraynalılar ve ailelerine ilk aşamada 1 yıllık geçici koruma statüsü verilecek. Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabilecek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak, iş bulup çalışabilecek. Ukraynalılara ayrıca sosyal refah yardımı, barınma yardımı ve geçim yardımı gibi imkanlar da sunulacak.