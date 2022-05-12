Dünya Çin 18 yaşından küçüklerin internetteki canlı yayınlarda bağış yapmasını yasakladı
ASYA

Çin 18 yaşından küçüklerin internetteki canlı yayınlarda bağış yapmasını yasakladı

Çin'de 18 yaşından küçüklerin internetteki canlı yayın platformlarında bağış yapması yasaklandı.

Çin'de TikTok'un geliştiricisi Byte Dance'in Douyin, Alibaba'nın desteklediği video paylaşım sitesi Bilibili ve Tencent'in desteklediği Huua ve Douyu gibi canlı yayın özelliğine sahip platformların milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Çin 18 yaşından küçüklerin internetteki canlı yayınlarda bağış yapmasını yasakladı
Arşiv

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi, yayınladığı yönergede, internet yayın platformlarından reşit olmayanların kullanımlarına sınırlama getirdi.

Yönerge ile 18 yaşından küçüklerin platformlarda yayın yapanlara "bağış yapma", "hediye satın alma" adı altında çevrim içi nakit ödemeler yapması yasaklandı.

Platformlara kullanıcıların gerçek isimleri ve kimlik bilgileri ile kaydedilmesi kuralına sıkı şekilde uymaları, küçük izleyicileri yayıncıları ödüllendirmeye yönelten veya küçükleri ödüllerle katılıma teşvik eden işlevsel uygulamalar geliştirmemeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

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  • 16 ila 18 yaşındaki gençlerin ancak ebeveyn refakatinde yayın yapabileceği belirtilen yönergede, platformlardan içeriklere erişimi, "genç modu" ve "yeniyetme modu" gibi kategorilerde düzenlemeleri, uygun içeriklerin denetlenmesi için özel iş ekipleri oluşturmaları talep edildi.

Öte yandan, gençlerin platformları en yoğun kullandığı 20.00-22.00 saatlerinde denetimin artırılması, "genç modu" kullanıcılarının erişimlerinin saat 22.00'de otomatik olarak kesilmesi istendi.

Çin'de TikTok'un geliştiricisi Byte Dance'in Douyin, Alibaba'nın desteklediği video paylaşım sitesi Bilibili ve Tencent'in desteklediği Huua ve Douyu gibi canlı yayın özelliğine sahip platformların milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

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