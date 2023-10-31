Çin İsrail'i haritadan sildi: İsmi de yok bayrağı da! Ülke yetkililerinden jet açıklama

İsrail'in Gazze'deki katliamları gece gündüz demeden devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 8 bin 306 kişi can verdi. BM'ye göre hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Dünyanın endişeyle yakından takip ettiği saldırılar sürerken, Çin'den beklenmedik bir hamle geldi.

Haritadan silindi

Çin'in popüler harita uygulamalarından Baidu ve Gaode'ın İsrail'in isminin ve bayrağının yer almadığı görüldü. TRT Haber'in haberine göre, tüm ülkelerin ve bayraklarının yer aldığı uygulamalarda bölgedeki şehir isimleri gösterilirken ancak ülkenin ismi ve bayrağı yer almıyor.

Sosyal medyada gündem yaratan duruma ilişkin olarak uygulamalardan henüz bir açıklama gelmedi.





Çinli yetkililerden açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Baidu ve diğer popüler harita uygulamalarında İsrail’in isminin yer almamasına ilişkin sorulan soruyu yanıtladı. Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin ile İsrail'in normal diplomatik ilişkileri olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çin’in yetkili makamları tarafından yayınlanan standart haritada ilgili ülkeler açıkça işaretlenmiştir" ifadelerini kullandı.





Çin'in İsrail ve Filistin politikası

Çin, resmi olarak hem İsrail hem de Filistin devletlerini tanıyan bir ülke.

Pekin yönetimi, Filistin meselesine yönelik olarak iki devletli bir çözümü destekliyor ve Filistin devletinin tanınması için çağrılarını sürdürüyor.

Aynı zamanda, Çin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı ateşkes çağrısı yaparak bölgede barışın sağlanması için adımlar atılmasını istiyor.



















