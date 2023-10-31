|
Dünya

Çin İsrail'i haritadan sildi: İsmi de yok bayrağı da! Ülke yetkililerinden jet açıklama

İşgalci İsrail'in Filistin'deki zulmü tüm dünya tarafından endişeyle takip ediliyor. İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları sürerken Çin'de ilginç bir olay yaşandı. Çin'in en popüler dijital harita uygulamalarında İsrail'in haritadan silindiği görüldü. Platformlarda diğer ülkelerin ismiyle arama yapıldığında sonuç çıkıyor ancak İsrail'in ismi ve bayrağının olmadığı görülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, popüler harita uygulamalarında İsrail’in isminin yer almamasına ilişkin açıklama yaptı.

13:15 - 31/10/2023 Salı
Diğer
Çinli dijital harita uygulamalarından İsrail'in ismi ve bayrağı kaldırıldı.

Çinli dijital harita uygulamalarından İsrail'in ismi ve bayrağı kaldırıldı.

İsrail'in Gazze'deki katliamları gece gündüz demeden devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 8 bin 306 kişi can verdi. BM'ye göre hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Dünyanın endişeyle yakından takip ettiği saldırılar sürerken, Çin'den beklenmedik bir hamle geldi.

Haritadan silindi

Çin'in popüler harita uygulamalarından Baidu ve Gaode'ın İsrail'in isminin ve bayrağının yer almadığı görüldü. TRT Haber'in haberine göre, tüm ülkelerin ve bayraklarının yer aldığı uygulamalarda bölgedeki şehir isimleri gösterilirken ancak ülkenin ismi ve bayrağı yer almıyor.

Sosyal medyada gündem yaratan duruma ilişkin olarak uygulamalardan henüz bir açıklama gelmedi.


Çinli yetkililerden açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Baidu ve diğer popüler harita uygulamalarında İsrail’in isminin yer almamasına ilişkin sorulan soruyu yanıtladı. Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin ile İsrail'in normal diplomatik ilişkileri olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çin’in yetkili makamları tarafından yayınlanan standart haritada ilgili ülkeler açıkça işaretlenmiştir" ifadelerini kullandı.


Çin'in İsrail ve Filistin politikası

Çin, resmi olarak hem İsrail hem de Filistin devletlerini tanıyan bir ülke.

Pekin yönetimi, Filistin meselesine yönelik olarak iki devletli bir çözümü destekliyor ve Filistin devletinin tanınması için çağrılarını sürdürüyor.

Aynı zamanda, Çin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı ateşkes çağrısı yaparak bölgede barışın sağlanması için adımlar atılmasını istiyor.


İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor

Terör devleti İsrail'in kadın çocuk hedef gözetmeksizin bombaladığı ve binlerce sivili katlettiği Gazze'de hayat durma noktasına geldi. Soykırımın 25. gününde de işgal devletinin saldırıları devam ediyor. Gazze'de tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye çalışan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, katil İsrail güçleri tarafından bombalandı. Gazze'ye 18 bin tondan fazla bomba atıldı. Bunun Hiroşima'ya atılan atom bombasının bir buçuk katı olduğu belirtiliyor. 7 Ekim'den bu yana ise 8 bin 306 kişi can verdi. BM'ye göre hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu. İşte anbean bölgede yaşanan gelişmeler...





#Çin
#İsrail
#Harita
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KeyVac Aşı Üretim Merkezi kimin?