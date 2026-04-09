Çin: Lübnan'ın egemenliği ve güvenliği ihlal edilmemeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Taraflara itidalle hareket etme ve bölgedeki gerilimi düşürme çağrısı yapan Sözcü Mao, "Lübnan'ın egemenliği ve güvenliği ihlal edilmemeli." dedi.

Mao, sivillerin ve onlara ait mülklerin korunması gerektiğine dikkati çekerek, "Umarız ilgili taraflar geçici ateşkes düzenlemesini anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik araçlarla çözmek ve çatışmayı sonlandırmak için fırsat olarak görür." diye konuştu.

Çin'in ateşkes sürecinde ABD ve İran ile doğrudan temaslarda bulunduğuna yönelik iddialara yanıt veren Mao, Çin'in krizin başından bu yana, çatışmanın sonlandırılması için ilgili taraflarla aktif şekilde iletişim kurduğunu, bu yönde çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Mao, Çin'in, Pakistan arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkes görüşmelerinde bir tür garantör rolü oynadığı, İranlı üst düzey isimlerin gelecek müzakere sürecinde suikasta uğramayacağına dair güvence verdiği iddiasını doğrulamaktan kaçındı.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.







