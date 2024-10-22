Çin ordusu Tayvan'a yakın kıyı bölgesinde atış tatbikatı yaptı

Pekin yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlık iddialarını sert dille eleştirirken, Ada üzerindeki askeri baskısını artırmaya devam ediyor. Çin, Tayvan'ın Ulusal Günü kutlamalarından birkaç gün sonra, ada çevresinde geniş çaplı bir askeri tatbikat başlattı. "Joint Sword-2024B" adı verilen bu tatbikatlar, Pekin tarafından "Tayvan Bağımsızlığı yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere karşı sert bir uyarı" olarak nitelendirildi. Doğu Bölgesi Komutanlığı Sözcüsü Kaptan Li Xi, tatbikatların "deniz-hava muharebe hazırlığı devriyesi, önemli liman ve bölgelerde abluka" gibi unsurları kapsadığını ve ayrıca "deniz ve kara hedeflerine saldırılar" içerdiğini söyledi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in "mantıksız ve kışkırtıcı" hareketlerini sert bir şekilde kınadı ve uygun savunma güçlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Tatbikatların başlamasından kısa bir süre sonra, Tayvan çevresinde 25 Çin savaş uçağı ve 11 gemi tespit edildi.