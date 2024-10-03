Krathon Tayfunu Tayvan'ın güneyinde karaya ulaştı

Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung liman kentini saatteki hızı 198 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Krathon Tayfunu vurdu. Güney Tayvan'daki insanlara, Krathon'un adaya getirdiği yıkıcı rüzgarlara karşı sığınak almaları için uyarılar yapıldı. Kamu taşıma, uçuşlar, ofisler ve okullar askıya alındı veya iptal edildi.
Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung liman kentini saatteki hızı 198 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Krathon Tayfunu vurdu.
Güney Tayvan'daki insanlara, Krathon'un adaya getirdiği yıkıcı rüzgarlara karşı sığınak almaları için uyarılar yapıldı.
Kamu taşıma, uçuşlar, ofisler ve okullar askıya alındı veya iptal edildi.