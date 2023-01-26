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Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar tespit edilmezken 100 kadar afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

07:40 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nin Luding ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar tespit edilmezken 100 kadar afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.


İlçeyi çevre yerleşimlere bağlayan kara yollarında toprak kaymalarına rastlandığı bildirildi.

Eyaletin merkezi Çıngdu şehrinin 230 kilometre batısındaki Ludig ilçesinde 5 Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 90'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 270'den fazla kişi yaralanmıştı.


Son depremin, eylüldeki depremin sebep olduğu fay kırılmasının yol açtığı artçı sarsıntı olduğu tahmin ediliyor.




#Çin
#DEPREM
#Ganzı Tibet Özerk İli
#Luding
#Siçuan
23 dakika önce
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Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem
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