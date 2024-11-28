Çin'in VT4 tankı tanıtım sırasında bozuldu: Bir daha da çalıştırılamadı

Norinco tarafından geliştirilen VT4, genellikle ihracat pazarına yönelik bir üçüncü nesil ana muharebe tankı olarak tanınıyor. Tayland, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerde tercih edilen bu model, Çin’in uluslararası zırhlı araç pazarındaki iddiasını temsil ediyor. Ancak, etkinlikteki arıza, tankın güvenilirliği ile ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.