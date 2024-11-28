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Çin'in VT4 tankı tanıtım sırasında bozuldu: Bir daha da çalıştırılamadı

Çin'in VT4 tankı tanıtım sırasında bozuldu: Bir daha da çalıştırılamadı

Lokman Özdemir
11:0128/11/2024, جمعرات
G: 28/11/2024, جمعرات
Yeni Şafak
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Çin'in Ana Muharebe Tankı VT-4 lansmanda bozuldu.
Çin'in Ana Muharebe Tankı VT-4 lansmanda bozuldu.

Çin'in Zhuhai Hava Gösterisi'nde tanıtılan VT4 ana muharebe tankı, dinamik performans sırasında yaşanan arıza sonucu durdu ve etkinlik boyunca çalıştırılamadı. Bu olay, Çin’in zırhlı araçlarının güvenilirliği hakkında şüpheleri tekrar gündeme getirdi.

Çin
’in savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği Zhuhai Air Show’da, VT4 ana muharebe tankı dinamik gösteri sırasında yaşadığı teknik arıza nedeniyle hareketsiz kaldı. Bu durum, Çin’in zırhlı araçlarının güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Çin'in ihracat yıldızıydı


Norinco tarafından geliştirilen VT4, genellikle ihracat pazarına yönelik bir üçüncü nesil ana muharebe tankı olarak tanınıyor. Tayland, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerde tercih edilen bu model, Çin’in uluslararası zırhlı araç pazarındaki iddiasını temsil ediyor. Ancak, etkinlikteki arıza, tankın güvenilirliği ile ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.



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Çin'in VT4 tankı tanıtım sırasında bozuldu: Bir daha da çalıştırılamadı
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28 نومبر, جمعرات


Arıza sorunları tekrar gündemde


Bu olay, 2016’daki Rusya’daki bir tank yarışmasında Type-96B modelinin arızalanmasıyla benzerlik gösteriyor. Çin’in askeri ihracat ürünlerinde daha önce yaşanan performans sorunları, VT4’ün yaşadığı arıza ile tekrar gündeme geldi.





Zhuhai Air Show gibi prestijli bir etkinlikte yaşanan bu durumun, Çin’in savunma sanayi ürünlerini küresel pazarda tanıtma çabalarına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor.




#Çin
#Tayland
#Pakistan

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