İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede 31 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü aktaran Cihanpur, tespit edilen vaka sayısının 95'e çıktığını belirtti.

DÜNYA İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama

Cihanpur, diğer eyaletlerde virüs tespit edilen kişilerin Kum'dan gelenler ya da daha önce Kum'u ziyaret edenler olduğunu söyledi.

Okulların tatil edilmesinin halkın daha fazla yolculuk yapmasına yol açtığını dile getiren Cihanpur, bunun da virüsün Kum kentinden diğer yerlere yayılmasına sebep olduğunu ifade etti.

"En güvenli yer evler, yolculuk yapmayın" uyarısı

Virüs ile mücadele için en güvenli yerin evler olduğunu kaydeden Cihanpur, zorunlu olmayan şehir içi ve şehirler arası yolculukların yapılmaması uyarısında bulundu.

İran medyasında ölü sayısı sabah saatlerinde 16 olarak verilmişti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Meclise sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti.

OYNAT 04:40 Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor? BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 14, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

REKLAM





Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."