Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek: Beyaz Saray detayları açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TSİ 18.45'te görüşeceğini duyurdu.

Erdoğan ile Biden telefonda görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Biden ile dün sabah telefonda görüştüğünü de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde bir araya geleceklerini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti:

“Sayın Biden ile de bir görüşme yaptık. Bu akşam (dün) veya yarın (Bugün) tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti, biz de ‘olabilir’ dedik. Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Şu an itibariyle de bunlar hep laf üretiyorlar, konuşuyorlar. Aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış, orada söyleşi yapıyor. Ve bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri? ‘Biz, şu anda bunları terörist olarak kabul etmiyoruz’ diyorlar. Öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar, yürüyüş yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunlar üzerinde. Ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor.”